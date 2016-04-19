Как не платить за коммуналку во время отпуска?
Уменьшить коммуналку можно на время вашего отсутствия в городе
20 апреля 2016, 05:50
Многие барнаульцы уезжают из города летом. Кто-то летит к морю, кто-то отправляется на дачу, а кто-то в турпоездку. Стоит отметить, что во время нашего отсутствия мы не пользуемся водой, светом и газом. Так можно ли не платить за коммунальные услуги и что для этого нужно сделать, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
1
За какие услуги можно сделать перерасчет?
На возврат могут рассчитывать граждане, которые уезжают из квартиры более чем на пять дней. Стоит отметить, что день отъезда и приезда не учитывается. В этом случае положен перерасчет за такие услуги:
- потребление горячей и холодной воды;
- водоотведение;
- утилизация мусора;
- потребление горячей и холодной воды;
- водоотведение;
- утилизация мусора;
2
За какие услуги перерасчет не положен?
Вне зависимости от присутствия жильцов в квартире заплатить придется за:
- отопление;
- содержание и ремонт жилфонда;
- телефон;
- коллективную антенну;
- радиоточку.
- отопление;
- содержание и ремонт жилфонда;
- телефон;
- коллективную антенну;
- радиоточку.
3
Что нужно сделать для того, чтобы получить перерасчет?
Чтобы получить перерасчет за коммунальные услуги, в течение месяца после возвращения из отпуска или командировки вам нужно будет обратиться в управляющую компанию. Ваше заявление должен подкрепить официальный документ, который подтвердит ваше отсутствие по месту жительства. Организация, производящая перерасчет, вправе проверить подлинность предоставленных документов.
В документах обязательно должны быть указаны:
- реквизиты организации, выдавшей вам справку-подтверждение;
- четкая печать;
- расшифровка подписи выдавшего вам справку ответственного лица;
- контактный телефон.
В документах обязательно должны быть указаны:
- реквизиты организации, выдавшей вам справку-подтверждение;
- четкая печать;
- расшифровка подписи выдавшего вам справку ответственного лица;
- контактный телефон.
4
Где получить подтверждающий документ?
Если вы отсутствовали в городе из-за длительной командировки, вам необходимо запросить справку в отделе кадров. Дачникам, которые проживают на даче все лето, потребуется взять справку в товариществе садоводов.
Если вы лежали в больнице или были в санатории, запросите справку в учреждении. Также сделайте копии оплаты счета за гостиницу, проездных билетов, справку, если вы находились на даче постоянно.
Если были на отдыхе за границей, подготовьте копию путевок, а также страницы иностранного паспорта с отметками о пересечении границы туда и обратно.
Если вы лежали в больнице или были в санатории, запросите справку в учреждении. Также сделайте копии оплаты счета за гостиницу, проездных билетов, справку, если вы находились на даче постоянно.
Если были на отдыхе за границей, подготовьте копию путевок, а также страницы иностранного паспорта с отметками о пересечении границы туда и обратно.
5
В какой период сделают перерасчет?
Перерасчет должен быть произведен в течение пяти рабочих дней. Новая величина платежа учитывается в счете на оплату в следующем месяце. Уменьшение платы за коммунальные услуги должно быть пропорционально числу полных календарных дней отсутствия потребителя в квартире.
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