Как не платить за коммуналку во время отпуска?

Многие барнаульцы уезжают из города летом. Кто-то летит к морю, кто-то отправляется на дачу, а кто-то в турпоездку. Стоит отметить, что во время нашего отсутствия мы не пользуемся водой, светом и газом. Так можно ли не платить за коммунальные услуги и что для этого нужно сделать, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1 За какие услуги можно сделать перерасчет? На возврат могут рассчитывать граждане, которые уезжают из квартиры более чем на пять дней. Стоит отметить, что день отъезда и приезда не учитывается. В этом случае положен перерасчет за такие услуги:



- потребление горячей и холодной воды;

- водоотведение;

- утилизация мусора;



2 За какие услуги перерасчет не положен? Вне зависимости от присутствия жильцов в квартире заплатить придется за:



- отопление;

- содержание и ремонт жилфонда;

- телефон;

- коллективную антенну;

- радиоточку.

3 Что нужно сделать для того, чтобы получить перерасчет?

Чтобы получить перерасчет за коммунальные услуги, в течение месяца после возвращения из отпуска или командировки вам нужно будет обратиться в управляющую компанию. Ваше заявление должен подкрепить официальный документ, который подтвердит ваше отсутствие по месту жительства. Организация, производящая перерасчет, вправе проверить подлинность предоставленных документов.



В документах обязательно должны быть указаны:

- реквизиты организации, выдавшей вам справку-подтверждение;

- четкая печать;

- расшифровка подписи выдавшего вам справку ответственного лица;

- контактный телефон.

4 Где получить подтверждающий документ? Если вы отсутствовали в городе из-за длительной командировки, вам необходимо запросить справку в отделе кадров. Дачникам, которые проживают на даче все лето, потребуется взять справку в товариществе садоводов.



Если вы лежали в больнице или были в санатории, запросите справку в учреждении. Также сделайте копии оплаты счета за гостиницу, проездных билетов, справку, если вы находились на даче постоянно.



Если были на отдыхе за границей, подготовьте копию путевок, а также страницы иностранного паспорта с отметками о пересечении границы туда и обратно.

5 В какой период сделают перерасчет? Перерасчет должен быть произведен в течение пяти рабочих дней. Новая величина платежа учитывается в счете на оплату в следующем месяце. Уменьшение платы за коммунальные услуги должно быть пропорционально числу полных календарных дней отсутствия потребителя в квартире.







