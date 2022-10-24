Как не стать главным героем «дня жестянщика»?

Утром 24 октября барнаульцы столкнулись с огромными пробками — парализовано было множество улиц и ключевых магистралей города. Осложнили ситуацию выпавший снег и гололедица. В таких условиях количество аварий резко увеличивается. Как не попасть в ДТП и не стать героем «дня жестянщика» — читайте в материале amic.ru.

Соблюдайте правила

Управляйте только технически исправным автомобилем и не забывайте пользоваться ремнями безопасности. Стоит напомнить и о необходимости соблюдения скоростного режима. Высокая скорость движения увеличивает как вероятность совершения ДТП, так и тяжесть его последствий. Зимняя дорога не терпит суеты и резкости. Ваши действия должны быть плавными.

Держите дистанцию

Помимо этого, необходимо соблюдать дистанцию, ведь скольжение увеличивается в момент резкого торможения. Чаще всего занос происходит из-за резкого торможения, автомобиль начинает идти юзом, теряется контроль над транспортным средством. Поэтому рекомендуется уменьшать скорость постепенно, ни в коем случае не нужно жать педаль тормоза в пол.

Избегайте заносов

Такие же рекомендации действуют, если ваш автомобиль пошёл в занос. Не стоит резко выкручивать руль, так как это может закончиться аварией.

Если автомобиль начинает заносить, то лучше постараться остановиться на снегу возле обочины. Здесь автомобиль остановится гораздо быстрее, чем на льду.

Новичкам

Если вы начинающий водитель и оказались не готовы к неожиданной смене погоды, рекомендуется воздержаться от поездки в этот день на личном авто и, например, воспользоваться общественным транспортом. Если вы новичок и всё-таки сели за руль, ограничьте количество пассажиров. Установлено, что для молодых водителей риск совершения ДТП растёт вместе с ростом числа пассажиров!

Ночные поездки

При сложных погодных условиях по возможности стоит исключить вождение ночью, так как риск столкновения в тёмное время суток по статистике выше в три раза.

Плохое самочувствие

Из-за резких колебаний температуры повышается вероятность ухудшения самочувствия у людей: появляется головокружение, вялость, сонливость. При этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на сложные дорожные ситуации. Все эти симптомы, безусловно, являются фактором риска для водителей. Если вы ощущаете недомогание, вам также следует воздержаться от поездки за рулём.

Гололёд и «снежная каша»

На зимней дороге следует быть особенно аккуратными, поскольку гололёд и «снежная каша» могут спровоцировать аварию. Необходимо снизить скорость, так как на скользком покрытии тормозить сложнее и шансы попасть в ДТП, соответственно, выше. Кроме того, нельзя забывать о безопасной дистанции и интервале между машинами — они должны увеличиться. Необходимо быть аккуратнее при совершении манёвров, в том числе перестроении из ряда в ряд.

Не забывайте «переобуваться»

Следует своевременно производить смену летней резины на зимнюю. Встречаются экстремалы, которые катаются зимой на «лысых» шинах. Уже при температуре +7 градусов летняя шина не выполняет свои функции, так как она не предназначена для таких температур. Чем ниже опускаются столбики термометров, тем твёрже становится покрышка, а это значит, что увеличивается тормозной путь.

Статья впервые была опубликована 2 ноября 2015 года в 09.00.