В рамках частичной мобилизации под призыв порой попадают и те, кому положена отсрочка. Это признают губернаторы многих регионов России. А военкомы объясняют, почему происходят ошибки: люди не обновляют свои данные в военкоматах.

Для тех, кого мобилизовали по ошибке, в России запустили специальный сервис. О том, как обжаловать свой призыв в рамках частичной мобилизации, — в материале amic.ru.

Где можно обжаловать призыв в рамках частичной мобилизации?

На «Госуслугах». 4 октября на портале создали специальный раздел, посвящённый жалобам на частичную мобилизацию. Там есть удобная форма, через которую можно подать жалобу на свой призыв.

Естественно, подавать заявление имеет смысл, если вас мобилизовали с нарушениями.

Как обжаловать свой призыв?

Нужно воспользоваться поиском или услугами бота Макса. В поисковике нужно набрать слово «жалоба», а потом выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации». В личных кабинетах у мужчин также появится специальный баннер, ведущий в этот раздел.

Дальше нужно лишь заполнять форму и следовать инструкциям, чтобы оформить заявление.

Что произойдёт после подачи жалобы?

Профильные ведомства должны будут начать разбирательство и изучить все детали вашего призыва. Итогом всего этого должно стать решение, вернуть мобилизованного домой или оставить призыв в силе.

Как узнать, отреагировали ли на моё заявление?

Уведомление с решением по итогам вашей жалобы тоже должно прийти в личный кабинет на портале госуслуг.

Могут ли родственники обжаловать мой призыв вместо меня?

Да. Вовсе не обязательно, чтобы жалобу подавал сам мобилизованный.

А можно, наоборот, записаться добровольцем через «Госуслуги»?

Да. Такая опция тоже есть. Через портал госуслуг вы можете подать заявление как доброволец. Если вашу заявку одобрят, вам в личный кабинет придёт уведомление с датой, когда следует явиться в военкомат.

Могут ли мне прислать повестку через «Госуслуги»?

Нет. Это фейк, который amic.ru уже детально разбирал. Никто не имеет права присылать вам повестку через «Госуслуги». Этот документ вручают только лично и под вашу подпись. В Минцифры заявили, что планов разрешить делать это через портал госуслуг в России нет.

Кого не призывают в рамках частичной мобилизации?

О том, с какими заболеваниями не призывают на службу, читайте здесь.

О том, представителям каких специальностей положена отсрочка, читайте здесь.

О том, как расшифровать военно-учётную специальность в военном билете, читайте здесь.