Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае?

Пособие положено на каждого ребёнка

26 июня 2021, 10:06, Ирина Киселева

С 1 июля в России начнётся приём заявлений на выплату для неполных семей и родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. На эту меру поддержки правительство выделило более 36 млрд рублей. Однако рассчитывать на эту выплату могут не все. Разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что за выплата для одиноких родителей?
Что за ранжирование выплат на детей от трех до семи лет и кому от этого хорошо?

Что за ранжирование выплат на детей от трех до семи лет и кому от этого хорошо?

Такую выплату с 1 июля сможет оформить мама или папа, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет. Главное условие: у родителя есть судебное решение на получение алиментов от второго родителя.

Также на это пособие могут рассчитывать матери-одиночки (или отцы), если в свидетельстве о рождении ребёнка нет записи о втором родителе или данные были внесены со слов матери. Есть право претендовать на помощь и у семей, где один из родителей пропал без вести или умер.

Важно: среднедушевой доход семьи при этом должен быть меньше регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, специалисты Пенсионного фонда проведут комплексную оценку нуждаемости.

2
А сколько будут платить?
Выплаты детям от 3 до 7 лет: что изменилось и кому нужно делать перерасчёт?

Выплаты детям от 3 до 7 лет: что изменилось и кому нужно делать перерасчёт?

Сумма в субъектах Российской Федерации будет отличаться, так как размер выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Алтайском крае он равен 10 611 рублям. Ежемесячно родителю будут платить ровно половину – по 5305 рубля 50 копеек. Предполагается ежегодная индексация пособия.

Выплата предусмотрена на каждого ребёнка, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем.

Право на пособие необходимо подтверждать ежегодно.

3
Как в случае с этой выплатой будут учитывать степень нуждаемости?

В первую очередь для получения пособия учитывается размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Алтайском крае его размер – 10 655 руб.

Кроме того, как и при выплатах семьям с детьми от трёх до семи лет, помимо доходов, во внимание примут и имущество. Таким образом, будут отсекать тех, кто только формально попадает в категорию малообеспеченных.

Критерии комплексной оценки нуждаемости станут известны после того, как выйдет постановление правительства.

4
Опекуны могут оформить такую выплату?
Да, могут. Если опекун или попечитель воспитывает ребёнка-сироту, он вправе подать документы на эту ежемесячную выплату. Исключение – дети, которые находятся на полном гособеспечении.
5
Я воспитываю ребёнка одна, но алименты не получаю. Мне выплата не положена?
Какие выплаты на детей существуют и как их получить в 2021 году?

Какие выплаты на детей существуют и как их получить в 2021 году?

Родитель может фактически не получать алименты от бывшего супруга. Главное, чтобы у вас на руках было решение суда или исполнительное производство об уплате алиментов.

Если вы в разводе, но на алименты не подавали, и супруг оказывает финансовую помощь на условиях устной договорённости, выплату не назначат. Рассчитываете на эту меры поддержки – обратитесь с иском в суд. После того как решение вступит в силу, вы сможете обратиться за выплатой. Кстати, подать на алименты можно, даже если вы всё ещё в браке с отцом детей или до решения о разводе.
6
Когда и где можно подать заявление на выплаты?

Приём заявлений для назначения новых выплат начнётся с 1 июля. Подать документы можно будет на сайте госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Комментарии
    Новости партнеров