Как отдыхаем и работаем в июне 2021 года и будут ли длинные выходные?

Когда День России в 2021 году?

Как и всегда, 12 июня. Причём государственным праздником этот день стал ещё в 1994 году. А нерабочим его сделали ещё раньше – в мае 1991 года. 12 июня считается днём рождения нашего государства в его современном виде.

А началось всё в 1990 году, когда Советский Союз оказался на грани распада. Тогда по стране шёл "парад суверенитетов" – государства поочерёдно объявляли, что больше не подчиняются общесоветской власти. То же самое случилось и в России. 12 июня 1990-го состоялся первый съезд народных депутатов РСФСР, где приняли декларацию о государственном суверенитете России.

Поэтому 12 июня и выбрали в качестве торжественной даты. Сначала праздник назывался Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Такое длинное и замороченное название в итоге не прижилось (уж не знаем почему). Иногда ещё его по ошибке называли Днём независимости России. Чтобы путаницы не возникало, 12 июня 1998 года Борис Ельцин объявил, что теперь праздник называется Днём России. Через четыре года это название официально закрепилось в новой редакции Трудового кодекса РФ.