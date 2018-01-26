Как подготовиться к эпидсезону и что делать, чтобы не заболеть гриппом

Один из самых надежных способов защитить себя от гриппа — вовремя поставить прививку, говорят врачи. В этот раз в Алтайском крае проводилась масштабная прививочная кампания, вакцину поставили 45% населения региона. Возможно, именно благодаря этому сегодня в крае невысокий процент заболевших, а случаев гриппа и вовсе не зарегистрировано.

Эксперты прогнозируют, что рост заболеваемости на Алтае начнется в конце января. Что делать тем, кто не успел или не захотел прививаться, и как обезопасить себя от вируса, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 На сколько процентов превышен эпидпорог в Алтайском крае? Сегодня он превышен на 6%. Это значит, что на каждые десять тысяч населения приходится 63 заболевших ОРВИ. Норма — 60 человек. Однако ситуацию нельзя назвать тревожной, говорят эксперты.

2 Когда в Алтайском крае начнется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом? По прогнозам регионального Роспотребнадзора, значительный рост заболеваемости должен прийтись на конец января – начало февраля.

3 Как подготовиться к началу эпидсезона? В первую очередь, говорят медики, необходимо правильно питаться. В рационе должна быть пища с высоким содержанием жиров. Это жирная рыба, орехи, сливочное масло. Не забывайте о витамине С, который содержится в овощах и фруктах. Если говорить о последних, то предпочтение отдавайте цитрусовым. Обязательно ешьте квашеную капусту, а еще не забывайте про малину. Лучше ее употреблять не в виде джема или варенья, а замороженную и без сахара. Также на столе должны быть овощи, мясо и каши. Лучше отказаться от фастфуда, соленого, копченого и жареного. А еще забыть о газировках и излишнем употреблении сладкого.

4 С едой понятно, а что еще делать? Высыпаться. Обязательно должен быть режим, и спать надо не менее 7-8 часов. Заниматься физкультурой, проветривать помещения дома и в офисе. Тщательно мыть руки после транспорта, похода в магазин, поликлинику и так далее. И, конечно, одеваться по погоде. И не забывать гулять на свежем воздухе. Даже в морозы можно гулять несколько раз в день по 20 минут.

5 А что делать, когда начнется рост заболеваемости? По возможности избегать мест с большим скоплением людей: торговые центры, общественный транспорт, поликлиники и больницы (если чувствуете недомогание, вызывайте врача на дом). Если же общественного транспорта не избежать, то не стесняйтесь пользоваться медицинскими масками, говорят врачи. Это по-настоящему эффективная мера защиты, главное – менять маски каждые два часа.

6 Надо ли использовать бактериальные кремы? Да, желательно использовать спиртосодержащие средства для обработки рук. При кашле или чихании прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой. Выбрасывайте ее после первого же использования. Старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и рту.