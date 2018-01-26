Как подготовиться к эпидсезону и что делать, чтобы не заболеть гриппом
Спать, есть, мыть руки: как укрепить иммунитет и что делать, если заболел гриппом?
Один из самых надежных способов защитить себя от гриппа — вовремя поставить прививку, говорят врачи. В этот раз в Алтайском крае проводилась масштабная прививочная кампания, вакцину поставили 45% населения региона. Возможно, именно благодаря этому сегодня в крае невысокий процент заболевших, а случаев гриппа и вовсе не зарегистрировано.
Эксперты прогнозируют, что рост заболеваемости на Алтае начнется в конце января. Что делать тем, кто не успел или не захотел прививаться, и как обезопасить себя от вируса, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В первую очередь, говорят медики, необходимо правильно питаться. В рационе должна быть пища с высоким содержанием жиров. Это жирная рыба, орехи, сливочное масло. Не забывайте о витамине С, который содержится в овощах и фруктах. Если говорить о последних, то предпочтение отдавайте цитрусовым.
Обязательно ешьте квашеную капусту, а еще не забывайте про малину. Лучше ее употреблять не в виде джема или варенья, а замороженную и без сахара. Также на столе должны быть овощи, мясо и каши.
Лучше отказаться от фастфуда, соленого, копченого и жареного. А еще забыть о газировках и излишнем употреблении сладкого.
Высыпаться. Обязательно должен быть режим, и спать надо не менее 7-8 часов. Заниматься физкультурой, проветривать помещения дома и в офисе. Тщательно мыть руки после транспорта, похода в магазин, поликлинику и так далее.
И, конечно, одеваться по погоде. И не забывать гулять на свежем воздухе. Даже в морозы можно гулять несколько раз в день по 20 минут.
По возможности избегать мест с большим скоплением людей: торговые центры, общественный транспорт, поликлиники и больницы (если чувствуете недомогание, вызывайте врача на дом).
Если же общественного транспорта не избежать, то не стесняйтесь пользоваться медицинскими масками, говорят врачи. Это по-настоящему эффективная мера защиты, главное – менять маски каждые два часа.
Надо ли использовать бактериальные кремы?
Да, желательно использовать спиртосодержащие средства для обработки рук.
При кашле или чихании прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой. Выбрасывайте ее после первого же использования.
Старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и рту.
Самое первое и самое важное, что вы должны сделать при первых симптомах болезни, – вызвать врача.
"Народные средства, например, малина, мед, лимон и так далее, могут быть только вспомогательными средствами. В первую очередь пациенты должны выполнять рекомендации врача", - рассказал порталу Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко.