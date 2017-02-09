Как получить продуктовую карту и какие товары по ней можно будет купить?

Как получить эту карточку?

Для того чтобы стать обладателем продовольственной карты, вы должны быть признаны малоимущими. На эту меру социальной поддержки смогут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

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При признании семьи малоимущей будут учитываться все проживающие совместно родственники. Обычно это супруги, дети, внуки и другие члены семьи.

Нужно собрать определенный перечень документов. Какой именно? Бумаг потребуется много. Начинать придется со справок о доходах. Граждане должны принести выписки о поступлениях в семейный бюджет за последние три месяца. Далее суммарный доход всех трудоспособных членов семьи поделят на три и еще раз на количество членов семьи. Если итоговая сумма окажется ниже прожиточного минимума, семью признают малоимущей.