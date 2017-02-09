Как получить продуктовую карту и какие товары по ней можно будет купить?
Карты дадут тем гражданам, чей суммарный доход всех трудоспособных членов семьи ниже прожиточного минимума
Минпромторг опубликовал список продуктов, которые малоимущие россияне смогут купить за счет продовольственных карточек. Какие именно наименования вошли в этот список, что нужно делать, чтобы получить продовольственную карточку, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Малоимущим гражданам на продовольственные карты ежемесячно будут зачислять баллы и бонусы. В денежном эквиваленте баланс составит 1200 рублей (ранее озвучивалась сумма 1400 рублей).
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Обязательное условие — потратить баллы нужно именно в течение месяца. В противном случае они просто сгорят.
В список войдут товары исключительно российского производства. А именно:
- мясо;
- рыба;
- молочная продукция;
- яйца;
- питьевая вода;
- сахар;
- соль;
- растительное масло;
- фрукты;
- сухофрукты;
- макаронные изделия;
- картофель;
- овощи.
Также в перечень внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. А вот сигареты, алкоголь и другие "вредные" продукты купить по карточке не получится.
Для того чтобы стать обладателем продовольственной карты, вы должны быть признаны малоимущими. На эту меру социальной поддержки смогут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
При признании семьи малоимущей будут учитываться все проживающие совместно родственники. Обычно это супруги, дети, внуки и другие члены семьи.
Нужно собрать определенный перечень документов. Какой именно? Бумаг потребуется много. Начинать придется со справок о доходах. Граждане должны принести выписки о поступлениях в семейный бюджет за последние три месяца. Далее суммарный доход всех трудоспособных членов семьи поделят на три и еще раз на количество членов семьи. Если итоговая сумма окажется ниже прожиточного минимума, семью признают малоимущей.