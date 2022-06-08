Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

БГЭС: К сожалению, вы не уточнили, кто получатель услуг — физическое или юридическое лицо. Если вы относитесь к категории потребителей «население», большинство услуг Барнаульской горэлектросети можете получить абсолютно бесплатно. В том числе — вызвать контролёра для осмотра прибора учёта или, например, получить справку о состоянии задолженности. С июля 2020 года вам так же не нужно платить за установку прибора учёта в том случае, если счётчик отсутствует или сломался, или у него закончились сроки межповерочного интервала. Платная замена прибора учёта возможна по желанию абонента. Чаще всего это касается ситуаций, когда наши клиенты принимают решение поставить вместо простого прибора учёта многотарифный. Так же наши абоненты, отключённые за долги, обязаны компенсировать расходы компании за вынужденное подключение и отключение электроэнергии. Комплексная стоимость услуг составляет 1000 рублей. Энергоснабжение квартиры или дома может быть возобновлено только при условии полной оплаты долга и компенсации. Актуальные прайсы можно посмотреть на сайте компании www.bges@mail.ru в разделе «Потребителям / Частные лица / Услуги». С актуальным прейскурантом услуг для юрлиц вы можете ознакомиться в разделе «Потребителям / Юридические лица / Услуги». Установка приборов учёта для предприятий так же является бесплатной услугой.

Бэлла Андреева: Слышала, что на субсидию теперь в горсети не надо брать справки, хочу так и сделать. Это так и работает или уже что-то изменилось?

БГЭС: Всё работает по-прежнему, изменений не произошло и органы соцзащиты обязаны предоставлять субсидии без справок об отсутствии задолженности от ресурсоснабжающих компаний. Это касается не только деятельности Барнаульской горэлектросети, но и водоканала, и предприятий теплоэнергетики.

С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, а именно в статью 159 «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Часть 7.1 данной статьи говорит следующее: «Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством Российской Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается».



Таким образом, законодатель упростил механизм получения льгот. В органы социальной защиты достаточно предоставить чеки за последние полгода, которые подтвердят вашу оплату. Затем ведомство формирует запрос в Барнаульскую горэлектросеть. Наша компания, в свою очередь, должна подтвердить или опровергнуть факт наличия задолженности.

Более того, обязанности получателя субсидий подробно описаны на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края, в них входит три пункта:

1) Обязанность льготника оплачивать коммунальные услуги ежемесячно до 10 числа.

2) Извещать ведомство об изменениях в составе семьи или материального положения.

3) «Представлять в управление документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесённые в течение срока получения последней субсидии». Этот пункт говорит именно о чеках, в которых подтверждена сумма расходов и факт оплаты.

К слову, многие наши абоненты уже воспользовались своим правом и получили льготы по упрощённой системе. За последний месяц в сервисных центрах БГЭС отмечено значительное снижение потока потребителей, которые обращаются в компанию за получением справок на субсидии.