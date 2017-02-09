Как получить субсидии и компенсации и меньше платить за ЖКХ?

Получая зимой квитанции на оплату ЖКХ, многие просто приходят в ужас и начинают задумываться о том, как снизить свои траты по данному пункту. На ум приходят субсидии и компенсации. Как их получить и чем они отличаются друг от друга, разбирался корреспондент Amic.ru.

1 Что такое субсидии, а что такое компенсация? И то и другое – основные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Только субсидия предоставляется в зависимости от доходов, а компенсация – от льготного обоснования, такое есть у участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, членов семей погибших или умерших военнослужащих, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий.

2 Как получить субсидию и кто имеет на нее право? Такая мера поддержки рассчитана на пользователей и нанимателей жилых помещений, членов жилищных кооперативов и собственников квартир, домов и их частей. Перечисленным категориям субсидию предоставляют с учетом проживающих с ними членов семьи.

Для получения субсидии нужны следующие условия:

1) Быть зарегистрированным в данном жилом помещении.

2) Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов, должны превышать величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи.

Иными словами, на получение субсидии могут рассчитывать граждане, у которых расходы по этой графе превышают 22% от среднего дохода семьи, учитывается при этом все: зарплаты, пенсии, пособия и прочее.

Кроме того, на субсидии имеют право семьи, чей доход не превышает две величины прожиточного минимума, а за коммунальные услуги они отдают больше 18% от того, что получают.

Но тут все не так просто: зависит размер субсидии от времени года. Так, стандарты жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон выше, чем в неотопительный, также размер субсидии зависит от состава семьи, доходов и прочего, поэтому лучше все уточнять в органах социальной защиты.

3 Как подать документы на субсидию? Документы можно предоставлять в любое время года. Если сделать это с 1-го по 15-е число месяца, то субсидию можно получить с первого дня данного месяца, если сделать это после 16-го и по последнее число, то субсидию выделят уже с начала следующего.

Назначается она на шесть месяцев, а ее размер не может быть выше фактических расходов на оплату ЖКУ.

По истечении субсидированного периода, не позднее 10 дней с финальной даты нужно будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату коммунальных услуг, понесенные ежемесячно.

Если субсидия превысит выплаченный размер, деньги с вас будут удержаны и возвращены в казну.

4 Как получить компенсацию и каков ее размер? Если вы относитесь к категории, описанной в первом пункте, то, чтобы получить компенсацию, вам нужно проживать на территории того субъекта, где вы подаете на нее, и не иметь долгов по оплате коммунальных услуг. При этом у каждой категории свои меры поддержки: например, ветеранам боевых действий помогают в оплате ЖКХ, труженикам тыла тоже, но уже с учетом нормативов.