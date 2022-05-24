Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы каждую весну радоваться пышным цветам

Сирень обыкновенная — листопадный кустарник невероятной красоты, очень популярный в Сибири. Его высаживают на дачных и приусадебных участках, используют для озеленения городских территорий. В период цветения кусты сирени превращаются в изысканно благоухающие цветочные букеты. Вот только так бывает не всегда. Как ухаживать за сиренью, чтобы она ежегодно радовала пышным цветением, читайте в нашем материале.

Как можно размножать сирень обыкновенную?

С помощью отводков, черенков или прививок. Самый простой способ — размножение отводками. Вот как это делается:



— выбираете куст возрастом примерно 5-7 лет и рыхлите под ним землю;

— от корней несколько бороздок по земле;

— выбираете однолетние побеги, делаете неглубокие крестообразные надрезы на коре под спящими почками — в местах будущих корешков, припудриваете ранки корневином или обрабатываете другим корнеобразователем;

— укладываете побеги в борозды, закрепляете к земле деревянными шпильками, засыпаете землёй и хорошо поливаете;

— основание каждого побега слегка перетягиваете тонкой проволокой — это ускорит пробуждение почек, которые дадут вертикально идущие побеги;

— как только эти побеги вырастут до 15 см, окучиваете их, в течение лета такую процедуру нужно будет повторить ещё два раза;

— до осени поддерживаете почву в бороздах во влажном состоянии;

— следующей весной отделяете побеги от материнского растения, делите на кустики, если развилось больше одного побега, и высаживаете на постоянное место.





Как правильно ухаживать за сиренью обыкновенной?

Сирень — неприхотливый кустарник. Она стойко переносит оттепели и заморозки. В условиях Алтайского края легко переносит зиму без укрытия. Однако некоторые особенности в агротехнике сирени всё же есть.



Растёт на любых почвах, но лучше себя чувствует и хорошо цветёт на нейтральных или слабощелочных.

Для хорошего роста и обильного цветения рекомендуется проводить две подкормки: одну вскоре после появления первых листочков, вторую — во время цветения.

Хорошо переносит недостаток влаги, но в засуху полив всё же требуется.

Любит свет. Поэтому сажать сирень нужно на солнечных местах. В полутени она тоже будет цвести, но не так обильно, как на солнце.



