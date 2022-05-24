Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы каждую весну радоваться пышным цветам
Рассказываем о тонкостях выращивания сирени обыкновенной
Сирень обыкновенная — листопадный кустарник невероятной красоты, очень популярный в Сибири. Его высаживают на дачных и приусадебных участках, используют для озеленения городских территорий. В период цветения кусты сирени превращаются в изысканно благоухающие цветочные букеты. Вот только так бывает не всегда. Как ухаживать за сиренью, чтобы она ежегодно радовала пышным цветением, читайте в нашем материале.
Как можно размножать сирень обыкновенную?
С помощью отводков, черенков или прививок. Самый простой способ — размножение отводками. Вот как это делается:
— выбираете куст возрастом примерно 5-7 лет и рыхлите под ним землю;
— от корней несколько бороздок по земле;
— выбираете однолетние побеги, делаете неглубокие крестообразные надрезы на коре под спящими почками — в местах будущих корешков, припудриваете ранки корневином или обрабатываете другим корнеобразователем;
— укладываете побеги в борозды, закрепляете к земле деревянными шпильками, засыпаете землёй и хорошо поливаете;
— основание каждого побега слегка перетягиваете тонкой проволокой — это ускорит пробуждение почек, которые дадут вертикально идущие побеги;
— как только эти побеги вырастут до 15 см, окучиваете их, в течение лета такую процедуру нужно будет повторить ещё два раза;
— до осени поддерживаете почву в бороздах во влажном состоянии;
— следующей весной отделяете побеги от материнского растения, делите на кустики, если развилось больше одного побега, и высаживаете на постоянное место.
Как правильно ухаживать за сиренью обыкновенной?
Сирень — неприхотливый кустарник. Она стойко переносит оттепели и заморозки. В условиях Алтайского края легко переносит зиму без укрытия. Однако некоторые особенности в агротехнике сирени всё же есть.
Растёт на любых почвах, но лучше себя чувствует и хорошо цветёт на нейтральных или слабощелочных.
Для хорошего роста и обильного цветения рекомендуется проводить две подкормки: одну вскоре после появления первых листочков, вторую — во время цветения.
Хорошо переносит недостаток влаги, но в засуху полив всё же требуется.
Любит свет. Поэтому сажать сирень нужно на солнечных местах. В полутени она тоже будет цвести, но не так обильно, как на солнце.
Как обрезать сирень обыкновенную?
Это очень важная процедура. Без неё сирень год от года будет цвести всё менее интенсивно, вплоть до тех пор, пока совсем не перестанет выбрасывать цветочные кисти.
Специалисты советуют обрезать сирень весной сразу после цветения. Удаляют ветки тонкие и растущие внутрь куста. Вырезку проводят на кольцо — у основания каждой ветви есть небольшое утолщение (кольцо), срез проводят точно над ним. Само кольцо должно остаться на месте. В нём находятся быстро делящиеся клетки, которые обеспечат скорейшее затягивание ранки.