Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле?
В этой акции для участников нет ограничений по возрасту, полу и религиозным убеждениям
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае 9 мая в пятый раз. Что такое "Бессмертный полк", как принять участие в шествии и по какому маршруту оно пройдет 9 мая 2017 года в Барнауле, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
"Бессмертный полк" — это общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны, которых сегодня уже нет с нами. Во время нее участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в ВОВ.
Движение "Бессмертный полк" в современном виде было инициировано в 2012 году в Томске группой журналистов. Там же был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории.
Принять участие в праздничном шествии в Барнауле могут все желающие. Но к этому мероприятию необходимо подготовиться заранее.
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Для начала нужно найти информацию о своем фронтовике. Подробнее о том, как это можно сделать, читайте тут. Далее следует разместить историю об этом человеке и его фотографию на сайте moypolk.ru. Это не обязательное, но важное условие для участия в шествии полка.
Также нужно заказать или изготовить самому транспарант с фотографией вашего родственника, который принимал участие в боевых действиях, ковал победу в тылу, являлся узником концлагерей, блокадником или относится к категории "дети войны".
Если фотографии не сохранились, можно написать фамилию этого человека или распечатать эмблему акции "Бессмертный полк".
Для того чтобы изготовить транспарант (он может быть одно- или двусторонним), следует заказать штендер с фотографией ветерана. Сделать это можно в фотосалоне, типографии или самому. Во многих регионах заказать печать портрета своего родственника можно бесплатно в любом МФЦ. Но, как пояснили корреспонденту портала Amic.ru, в Алтайском крае такая услуга не оказывается.
Если у вас сохранилось несколько снимков, выберите фотографию большего размера и большей контрастности. Соберите информацию для транспаранта: фамилия, имя, отчество, годы жизни, годы службы/работы, звание.
Стандартный размер штендера – 300*450 мм, длина ручки должна быть не менее 60 сантиметров. Но строгих требований к размерам не предъявляется. Главное, чтобы вам было удобно. А вот фотографию лучше увеличить до размера А3 (297 х 420 мм). Также рекомендуется закатать портрет в ламинат на случай непогоды.
Если у вас нет транспаранта, можно просто держать фотографию в руках.
Как сообщила координатор акции "Бессмертный полк" в Барнауле Анастасия Телькова, в этом году шествие будет организовано в две колонны. Точки сбора на трех площадках:
- проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия);
- проспект Ленина, 66 (Алтайский государственный институт культуры);
- Пересечение улицы Молодежной и проспекта Ленина.
Начало шествия 9 мая в 10.40.