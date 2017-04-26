Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле?

Кто может стать участником шествия в Барнауле и что для этого нужно?

Принять участие в праздничном шествии в Барнауле могут все желающие. Но к этому мероприятию необходимо подготовиться заранее.

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Для начала нужно найти информацию о своем фронтовике. Подробнее о том, как это можно сделать, читайте тут. Далее следует разместить историю об этом человеке и его фотографию на сайте moypolk.ru. Это не обязательное, но важное условие для участия в шествии полка.

Также нужно заказать или изготовить самому транспарант с фотографией вашего родственника, который принимал участие в боевых действиях, ковал победу в тылу, являлся узником концлагерей, блокадником или относится к категории "дети войны".

Если фотографии не сохранились, можно написать фамилию этого человека или распечатать эмблему акции "Бессмертный полк".