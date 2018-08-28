Как проголосовать за любимый детсад, чтобы ему дали денег на благоустройство

Когда пройдет голосование?

Голосование совмещено с выборами губернатора Алтайского края и пройдет в воскресенье, 9 сентября 2018 года. Но это две совершенно разные процедуры, не путайте их.

Рейтинговое голосование за сады пройдет на 134 счетных участках с 8.00 до 20.00. Эти участки будут расположены рядом с избирательными участками, где будут голосовать за кандидатов в губернаторы. То есть в тех же зданиях, но в разных аудиториях или на разных этажах. Сделано это для удобства избирателей, чтобы два раза на выборы не ходить.