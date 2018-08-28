Как проголосовать за любимый детсад, чтобы ему дали денег на благоустройство
Горожане сами выберут 15 детских садов, которые получат допсредства из городского бюджета
Помните, жители Барнаула голосовали в день выборов президента, 18 марта, за общественные территории, которые будут благоустроены за федеральный счет? Та же история повторится на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября. Только теперь горожанам предлагают голосовать за муниципальные детские сады, которые получат от 200 до 500 тысяч рублей из бюджета Барнаула на совершенствование современной образовательной среды. Рассказываем, по каким правилам пройдет это рейтинговое голосование и кто может принять в нем участие.
Голосование совмещено с выборами губернатора Алтайского края и пройдет в воскресенье, 9 сентября 2018 года. Но это две совершенно разные процедуры, не путайте их.
Рейтинговое голосование за сады пройдет на 134 счетных участках с 8.00 до 20.00. Эти участки будут расположены рядом с избирательными участками, где будут голосовать за кандидатов в губернаторы. То есть в тех же зданиях, но в разных аудиториях или на разных этажах. Сделано это для удобства избирателей, чтобы два раза на выборы не ходить.
Кстати, по мнению экспертов, такое нововведение очень полезно — прививает молодым людям культуру участия в выборах и воспитывает ответственное отношение к своему городу. Как показал опыт голосования за общественные территории Барнаула, подростки с удовольствием принимали участие в голосовании. Ну разве можно им отказать в желании поддержать любимый детский сад?
По сути, так же, как и обычное голосование: на участке необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, — паспорт и получить специальный бюллетень. В него нужно будет вписать номер муниципальной дошкольной организации, которую, по вашему мнению, необходимо поддержать бюджетными средствами. После этого бюллетень нужно опустить в специальную урну.
Если вдруг от волнения гражданин забудет номер детского сада, за который хотел бы проголосовать, представители избирательной комиссии подскажут, найдя его по адресу.
Обратите внимание: вписать можно только один детский сад. Также и проголосовать можно только один раз и только на том участке, к которому вы приписаны по прописке как избиратель.
Подсчитывать голоса будет специальная трёхуровневая комиссия, в состав которой войдут общественники, педагоги и родители.
По окончании голосования на каждом участке проведут подсчет голосов, результаты направят в районные счетные комиссии для подготовки сводного отчета, окончательные итоги подведет комиссия муниципальная.
По итогам голосования общественной муниципальной комиссией по каждому району города Барнаула будет составлен рейтинг дошкольных образовательных учреждений. Победителями будут признаны те дошкольные учреждения, которые получат больше голосов барнаульцев. Причем в каждом из пяти районов города выберут по три победителя. Таким образом, на бюджетную поддержку от города могут рассчитывать 15 дошкольных образовательных учреждений Барнаула.
На все 15 муниципальных детских садов будет выделено пять миллионов рублей из городского бюджета. В зависимости от количества набранных голосов детские сады, занявшие I, II и III места в каждом районе, получат 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.