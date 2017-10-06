Как Путин отмечает дни рождения и какие подарки ему дарят

Какие необычные подарки дарили Путину?

Большая часть подарков для Владимира Путина хранится в Президентской библиотеке. Себе глава государства оставляет только личные подарки. От некоторых подарков он и вовсе вынужден отказываться.

Так, премьер-министр Японии Йосихико Нода подарил Путину щенка редкой породы Акита-Ину. Щенок получил кличку Юмэ, что означает "мечта" по-японски.

Президент Туркмении дарил Путину двух переднеазиатских леопардов, король Иордании – трех чистокровных арабских скакунов, мэр Москвы Юрий Лужков – козу по имени Стрелка, бывший президент Татарстана – пони по кличке Вадик.

А президент Молдовы Владимир Воронин дарил Путину живого крокодила со словами "Крокодил – единственное животное на земле, которое никогда не пятится".

На 50-летний юбилей Путину 50-метровый шарф подарила жительница Курска. Также в числе его подарков копия шапки Мономаха и карта федеральных округов из уральской яшмы от российских ювелиров.