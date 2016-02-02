Как россияне будут отдыхать на 23 февраля?

Праздновать День защитника Отечества в России будут три дня. Выходными станут 21, 22 и 23 февраля. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей. Традиционно предпраздничный день будет сокращенным.

Более подробно о том, как мы будем отдыхать на другие праздники в 2016 году, смотрите в инфографике ИА "Амител"

* 21 февраля, воскресенье – законный выходной

* 22 февраля, понедельник – выходной, перенесенный с субботы

* 23 февраля, вторник – праздничный день