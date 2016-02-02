Как россияне будут отдыхать на 23 февраля?

В День защитника Отечества, как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты, отдыхать мы будем три дня подряд

2 февраля 2016, 03:37, Ирина Киселева

Праздновать День защитника Отечества в России будут три дня. Выходными станут 21, 22 и 23 февраля. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей. Традиционно предпраздничный день будет сокращенным.

Более подробно о том, как мы будем отдыхать на другие праздники в 2016 году, смотрите в инфографике  ИА "Амител" 

* 21 февраля, воскресенье – законный выходной

* 22 февраля, понедельник – выходной, перенесенный с субботы

* 23 февраля, вторник – праздничный день

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