Минтруд определил, сколько дней будут отдыхать россияне в 2018 году, а также подготовил график переноса выходных дней, сообщает "Российская газета". Стоит отметить, что новогодние каникулы составят в новом году 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

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Общество Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году

День защитника Отечества выпадет на пятницу, поэтому праздновать его в России будут три дня. Четырехдневные каникулы получатся на Международный женский день: 8 марта выпадает на четверг, а дополнительный выходной в пятницу, 9 марта, получится за счет переноса выходного дня 6 января, совпадающего с нерабочими праздничными днями.

На первые майские праздники отдых продлится четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. Для того, чтобы они состоялись, предварительно нужно будет отработать в субботу, 28 апреля, еще один выходной переносится с 7 января. На работу мы выйдем в среду, 3 мая. 9 мая приходится на среду, это будет выходной-одиночка.

В честь Дня России и Дня народного единства в стране будут трехдневные выходные: с 10 по 12 июня и 3 по 5 ноября соответственно.