Как уберечь виноград от грибка: советы эксперта

Летом 2017 года многие садоводы лишились урожая винограда из-за грибкового заболевания, известного как "милдью". Особенно остро эта проблема стояла в барнаульской зоне. Спасти урожай прошлым летом не удалось, но этим побороться с опасной болезнью можно. Председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков рассказал, как это можно сделать.

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Вопрос дня Виноград погибает в Алтайском крае из-за дождливой погоды. Что делать?

"Болезнь эта имеет вирусную основу. И бороться с ней можно только профилактическими методами", - объясняет Владимир Марков. В первую очередь виноградарям необходимо обработать растение еще до цветения раствором медного купороса. "Надо опрыскивать лозу, пока на ней не образовалось много листьев", - говорит эксперт.

Кроме того, в специализированных магазинах можно приобрести средства, которые помогут бороться с этой болезнью.

Виноград придется обработать несколько раз летом, но только в сухую погоду. Препараты опасны для грибка, но безвредны для человека, если использовать их строго по инструкции, рассказал Владимир Марков.

В борьбе с милдью хорошо помогают солнце и ветер. Грибок любит сырые и темные участки, а потому нельзя допускать загущения кроны винограда. Ненужные пасынки следует срезать, чтобы лоза хорошо проветривалась и получала достаточно солнечных лучей.

И договоритесь с соседями, чтобы они свои участки тоже обработали. Иначе может произойти повторное заражение.

Милдью - опасная болезнь для европейских сортов винограда. Вызывается грибком Плазмопара Витиколя. Болезнь поражает все зеленые органы лозы: листья, побеги, усики, соцветия и ягоды. Урожай, как правило, погибает.