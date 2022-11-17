Как в России с 2023 года изменят правила доставки пенсии?

Правила доставки пенсии на дом изменят в России с 1 января 2023 года. С такой инициативой выступил Минтруд. Что конкретно поменяется для граждан, которым деньги приносят на дом, и будут ли от таких новшеств пенсионеры в выигрыше, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Как сейчас доставляют пенсию на дом?

Сейчас российские пенсионеры, которым выплаты на дом доставляют почтальоны, в назначенный день (в разных населённых пунктах он варьируется) должны быть дома. Если пенсию ему принесут, а человека дома не окажется, идти за деньгами ему уже придётся самостоятельно в почтовое отделение. Деньги за текущий месяц будут храниться на почте до определённой даты, а потом её отправят в Пенсионный фонд до следующего месяца.

Повторная доставка почтальоном возможна только в том случае, если человек сможет подтвердить, что отсутствовал дома по уважительной причине. Отметим, что поход к врачу или похороны соседей в этот список не входят.

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Как хотят изменят правила доставки пенсии?

С 1 января 2023 года, если вручить пенсию или другую соцвыплату с первого раза не удастся, почтальоны должны будут «наведаться в гости» к адресату ещё минимум два раза, пишет «Российская газета». Сделать это они обязаны до окончания доставочного периода с 3-го по 25-е число месяца (независимо от установленной продолжительности доставки на территории населённого пункта, где проживает получатель выплат).

Кроме того, будет производиться «уведомление получателя пенсий и иных социальных выплат, которому в рамках текущего месяца не осуществлена доставка пенсии и иных социальных выплат в установленную дату, о следующей дате посещения доставщика», сказано в документе.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что люди, получающие пенсию на дому, живут, как правило, в сельской местности. Порой у них просто нет в шаговой доступности банка, и почтальон — единственная возможность вовремя получить выплату. Сейчас в России пенсии наличными получают 13% российских пенсионеров, остальные предпочитают получать выплаты на карту или счёт в банке.

«Если доставщики будут приходить по несколько раз в месяц, это намного удобнее для пожилых людей. Ведь они могут заболеть, оказаться в больнице, а забрать пенсию на почте не успеют. Придётся ждать следующего месяца», — говорит Рязанский.

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Что будет с деньгами, если почтальон трижды не застанет пенсионера дома?

Ничего страшного не случится. Если пенсионер по непредвиденным обстоятельствам не сможет получить свою пенсию, он может обратиться в своё почтовое отделение вплоть до 25 числа каждого месяца и получить свою пенсию лично в почтовом отделении либо через почтальона. Далее ведомости на получение пенсий закрываются.

Если пенсионер не сможет получить пенсию до 25 числа, его деньги не пропадут. В следующем месяце он получит выплату и за текущий месяц, и за прошедший: за текущий в свою дату доставки, за предыдущий — начиная с пятого числа.

Как получить пенсию, если надолго попал в больницу?

Пенсионеры, которые находятся на длительном стационарном лечении, могут оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача.