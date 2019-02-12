Как в Трехсвятие по поведению животных предсказывали погоду

12 февраля – народный праздник Трехсвятие. Другие названия праздника: Три святителя, Васильев день, Василий, Звериный свадебник, Звериный праздник. Рассказываем, что принято делать в этот день.

Почему этот праздник называется Трехсвятие?

В X веке нашей эры в Константинополе произошел раскол веры. Просвещенные в вопросах веры мужи разделились на три противоборствующих лагеря. Причиной жаркого спора явились трое выдающихся отцов Церкви – Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий. Каждый из трех враждующих лагерей старался доказать, что святой, которому они отдают предпочтение, важнее двух остальных. Вскоре распри распространились на всех жителей города. В итоге конец спору положили сами святые. Однажды глубокой ночью они все, сперва по очереди, а потом вместе, явились во сне митрополиту Евхаитинскому. Они объяснили, что люди ошибаются в том, что пытаются разъединить святых, которые являются единым целым. Поэтому лучше совершать память о них в один день. Так и появился праздник Трехсвятие.

Трехсвятие: народные традиции 12 февраля

12 февраля нельзя прясть, поэтому этот день также называют Днем трех святителей-непрядильщников. Также этот день зовется звериным праздником, так как в этот день у диких зверей начинаются брачные игры. Люди в этот день подавали на стол блюда из дикого зверя.

Нельзя заниматься стиркой и вязанием. А вот если в этот день планировать дела – то вас ждет удача.

Поссорившиеся люди в этот должны помириться, иначе вражда будет на весь год.

Народные приметы в Трехсвятие