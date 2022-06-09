Как вести себя на водоеме и что делать, если тонешь?

Купальный сезон в Барнауле в 2022 году стартует уже 10 июня и продлится до 25 августа. Чтобы не пострадать и не утонуть, стоит строго соблюдать правила безопасности. Какие — читайте в нашей постоянной рубрике «Вопрос-ответ».

Когда и где не стоит купаться?

Зачастую местом для купания выбирают дикие и уединённые пляжи, которые не предназначены для отдыха и таят в себе опасность. Дно реки может быть обрывистым или двойным. Там часто встречаются осколки стекла, арматура, острые камни. Если вода в речке или пруду мутная, не прыгайте и не ныряйте вниз головой. Также нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Склон дна может оказаться засоренным корнями и растительностью. Если нет оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твёрдым песчаным дном с постепенным уклоном.

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17 градусов — для взрослых, 20 градусов — для детей. При этом температура воздуха должна быть не ниже 22 градусов. Лучше всего купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. В воде нельзя находиться более 20 минут, причём это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут.

Что нужно помнить?

Если не умеете плавать, не заходите в воду глубже пояса. Также не стоит в таком случае заплывать на глубину на надувном круге, матрасе или автомобильной камере. Какими бы хорошими они ни были, в любой момент может стравить клапан, и вы окажетесь в беде.

Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры. Не стоит вбегать или прыгать резко в воду после длительного пребывания на солнце. При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечёт за собой остановку дыхания.

Также нужно помнить, что купание в состоянии опьянения может быть опасно. Алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центры в головном мозге.

Не заплывайте за буйки или далеко от берега. Не плавайте вблизи причалов, пирсов, дамб. Не подплывайте к теплоходам, катерам, баржам и другому водному транспорту, так как вас может затянуть под днище, под винты, ударить бортом, захлестнуть волной. Также не стоит баловаться на воде и пугать других.

Что делать, если тонешь?

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если всё-таки не удаётся избавиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Во время плавания из-за переохлаждения или резкого снижения температуры может возникнуть судорога. Снять болезненные сокращения мышц кисти поможет сжимание пальцев в кулак. Если судорогой свело лодыжку или полностью ногу, постарайтесь её выпрямить, взявшись рукой за пальцы ноги и слегка надавив на колено. Не рекомендуется заплывать далеко в одиночку в холодных водоёмах. Опытные пловцы имеют иголку — укол снимает судорогу.

Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу. Если вы устали, лягте на спину, лёгкими гребковыми движениями держитесь на воде. При попадании воды в дыхательные пути необходимо приподняться над водой и откашляться.

И самое главное — спокойствие, без паники, не стесняясь позвать на помощь.