Как выбрать безопасную пиротехнику и где ее не стоит покупать?

Как правильно запускать фейерверк и петарды?

Для запуска фейерверка лучше всего выбрать открытую площадку подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев. Помните, что салюты и римские свечи нельзя запускать из рук и в ветреную погоду.

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Для салютов, запускаемых с земли, обязательно наличие спецкрепления. Это обеспечит ровное расположение фейерверка, в противном случае его запуск может закончиться печально. Фитили фейерверков должны быть закрыты специальными защитными колпачками. Поджигать их нужно с вытянутой руки.

Петарды, несмотря на свой скромный размер, могут принести немало бед. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ними. Запрещается носить петарды в карманах. После того, как вы подожгли петарду, нужно незамедлительно бросить ее как можно дальше от себя и от людей, ведь через 5-7 секунд она взорвется. Если петарда не взорвалась, не подходите к ней сразу и тем более не берите ее в руки.

Никогда не запускайте несработавший фейерверк и петарду повторно.