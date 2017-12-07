Как выбрать безопасную пиротехнику и где ее не стоит покупать?

Вся продаваемая пиротехника должна пройти испытания и получить "Сертификат соответствия". Он должен быть у каждого продавца

7 декабря 2017, 15:40, Ирина Киселева

Как Новый год может быть без бенгальских огней, хлопушек и фейерверка? Эти обязательные атрибуты зимнего праздника доставляют много радости как детям, так и взрослым. Запуск салютов после боя курантов стал доброй традицией. Чтобы не стоять в длинных очередях в декабре, эти товары лучше купить заранее. Что нужно знать и на что обратить пристальное внимание при покупке фейерверка, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Где покупать петарды и фейерверки?
Не стоит покупать пиротехнику в интернет-магазинах и палатках, так как продукция может быть некачественной. Реализацию пиротехники могут осуществлять юрлица и индивидуальные предприниматели.
Эта продукция требует особых условий хранения, которые, разумеется, в условиях рынка не так просто соблюсти. Поэтому покупайте ее в специализированных магазинах. Кроме того, если купленная тут пиротехника не сработает, вы можете ее вернуть.
2
На что обратить внимание при выборе пиротехники?
При покупке обратите внимание на внешний вид изделия и на срок годности. Не рекомендуется брать салют, если на упаковке вы видите трещины или сколы. Скорее всего, изделие роняли, и теперь безопасность даже при наличии всех необходимых надписей остается под вопросом.
3
Как распознать подделку?

Если на упаковке отсутствует наименование, срок годности, реквизиты производителя, условия хранения, производитель не предупреждает об опасности, значит, вы держите в руках фальсификат, пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.

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Если название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают, это также является признаком подделки. Такую продукцию не стоит покупать. На изделии обязательно должна быть инструкция на русском языке.

4
Как хранить пиротехнику?
Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на подоконниках, балконах. Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. Также не стоит сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях. Пиротехнику нужно хранить в сухом и прохладном месте.
5
Как правильно запускать фейерверк и петарды?

Для запуска фейерверка лучше всего выбрать открытую площадку подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев. Помните, что салюты и римские свечи нельзя запускать из рук и в ветреную погоду.

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Для салютов, запускаемых с земли, обязательно наличие спецкрепления. Это обеспечит ровное расположение фейерверка, в противном случае его запуск может закончиться печально. Фитили фейерверков должны быть закрыты специальными защитными колпачками. Поджигать их нужно с вытянутой руки.

Петарды, несмотря на свой скромный размер, могут принести немало бед. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ними. Запрещается носить петарды в карманах. После того, как вы подожгли петарду, нужно незамедлительно бросить ее как можно дальше от себя и от людей, ведь через 5-7 секунд она взорвется. Если петарда не взорвалась, не подходите к ней сразу и тем более не берите ее в руки.

Никогда не запускайте несработавший фейерверк и петарду повторно.

Впервые материал был опубликован 21 ноября 2016 г. в 11.07.


 

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