Как выбрать безопасную пиротехнику и где ее не стоит покупать?
Вся продаваемая пиротехника должна пройти испытания и получить "Сертификат соответствия". Он должен быть у каждого продавца
Как Новый год может быть без бенгальских огней, хлопушек и фейерверка? Эти обязательные атрибуты зимнего праздника доставляют много радости как детям, так и взрослым. Запуск салютов после боя курантов стал доброй традицией. Чтобы не стоять в длинных очередях в декабре, эти товары лучше купить заранее. Что нужно знать и на что обратить пристальное внимание при покупке фейерверка, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Если на упаковке отсутствует наименование, срок годности, реквизиты производителя, условия хранения, производитель не предупреждает об опасности, значит, вы держите в руках фальсификат, пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.
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Если название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают, это также является признаком подделки. Такую продукцию не стоит покупать. На изделии обязательно должна быть инструкция на русском языке.
Для запуска фейерверка лучше всего выбрать открытую площадку подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев. Помните, что салюты и римские свечи нельзя запускать из рук и в ветреную погоду.
Для салютов, запускаемых с земли, обязательно наличие спецкрепления. Это обеспечит ровное расположение фейерверка, в противном случае его запуск может закончиться печально. Фитили фейерверков должны быть закрыты специальными защитными колпачками. Поджигать их нужно с вытянутой руки.
Петарды, несмотря на свой скромный размер, могут принести немало бед. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ними. Запрещается носить петарды в карманах. После того, как вы подожгли петарду, нужно незамедлительно бросить ее как можно дальше от себя и от людей, ведь через 5-7 секунд она взорвется. Если петарда не взорвалась, не подходите к ней сразу и тем более не берите ее в руки.
Никогда не запускайте несработавший фейерверк и петарду повторно.
Впервые материал был опубликован 21 ноября 2016 г. в 11.07.