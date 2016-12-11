Как вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае в 2017 году?

Для большинства жителей региона тарифы поднимутся, но есть счастливчики, которые за электроэнергию будут платить меньше

12 декабря 2016, 06:03, Елена Лепезина

Фото: zptown.zp.ua

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов 7 декабря 2016 года утвердило на 2017 год новые тарифы на электроэнергию для населения региона и приравненных к нему потребителей. Рассказываем в подробностях, что нас ждет.

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1
Когда нам придется платить по новым тарифам?
Все в соответствии с традицией. Новые тарифы на электроэнергию в Алтайском крае начнут действовать с 1 июля 2017 года. В первом полугодии 2017 года роста платы не будет, заверили в региональном управлении по госрегулированию цен и тарифов.
2
И на сколько вырастет плата?
По-разному. Для разных групп потребителей установлены свои тарифы: для сельчан одни, для горожан другие. Есть разница и для тех, кто пользуется электроплитами, а кто не пользуется. Кроме того, с июля 2017 года ожидается ряд нововведений. Так, если раньше сельское и городское население с электроплитами оплачивало услугу по одинаковой цене, так как к тарифу применялся единый понижающий коэффициент, то теперь понижающие коэффициенты для этих потребителей дифференцировали. По-новому будет рассчитываться плата за электроэнергию для владельцев гаражей, погребов и для учреждений содержания заключенных.

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3
А поподробнее, почему сельчане и горожане будут платить по-разному?  
Пожалуйста. Специалисты проанализировали уровень доходов и расходов сельчан и горожан в Алтайском крае. Результатом этого анализа стало решение к тарифам жителей сельской местности применить коэффициент ниже, чем для горожан. Следовательно, для сельчан повышение тарифа будет меньше, чем для жителей городов.
4
Давайте-ка в цифрах: сколько все-таки мы будем платить?

С 1 июля 2017 года городское население, которое пользуется газовыми плитами, будет оплачивать электроэнергию по тарифу 3,81 руб./кВт*час. Сейчас (с 1 июля 2016 года – прим. редакции) тариф составляет 3,70 руб./кВт*час.

Горожане, пользующиеся электроплитами, будут платить 3,05 руб./кВт*час. Сегодня плата  2,90 руб./кВт*час.

Тариф для сельского населения с 1 июля 2017 года составит 2,99 руб./кВт*час. Сегодня сельчане платят 2,90 руб./кВт*час.

5
А что там про владельцев гаражей, погребов и прочих?
Согласно принятому решению управления по госрегулированию цен и тарифов от 7.12.2016 №447, в июле 2017 года будет отменен понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных и других приравненных к населению потребителей, расположенных в сельской местности. С 1 июля 2017 года эти потребители будут оплачивать электроэнергию по 3,81 руб./кВт*час без учета понижающего коэффициента, вне зависимости от принадлежности к городу или селу.
6
Хоть кому-то, кроме энергокомпаний, от изменения тарифов будет хорошо?

А вы знаете, да. Хорошо будет садоводческим, огородническим и дачным объединениям. К тарифам на электроэнергию для этих потребителей будет продолжать действие понижающий коэффициент. Кроме того, теперь в эту группу будут включены и городские садоводы и огородники, которые сейчас оплачивают услугу по тарифу для городского населения – 3,70 руб./кВт*час.

С 1 июля 2017 года все садоводческие и дачные организации будут оплачивать электроэнергию по цене гораздо ниже  – 2,99 руб./кВт*час. Согласитесь, разница в 71 копейку в меньшую сторону при оплате электроэнергии очень существенна. Так что за эту категорию можно искренне порадоваться.  

7
И все-таки хочется понагляднее...

      Конечно, смотрите, пожалуйста: 

Электроэнергия Тариф с 01.01.2017 – 30.06.2017 Тариф с 01.07.2017 – 31.12.2017
Городское население с газовыми плитами 3,70 руб./кВт*час 3,81 руб./кВт*час
Городское население с электроплитами

2,90 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)

3,05 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,801)
Сельское население

2,90 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)

2,99 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, расположенные в городской местности 3,70 руб./кВт*час

2,99 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, расположенные в сельской местности 2,90 руб./кВт*час (тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
Гаражно-строительные, гаражные кооперативы,  владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации, расположенные в городской местности 3,70 руб./кВт*час

3,81 руб./кВт*час
Гаражно-строительные, гаражные кооперативы,  владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации, расположенные в сельской местности

2,90 руб./кВт*час

(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
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