Как вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае в 2017 году?

Давайте-ка в цифрах: сколько все-таки мы будем платить?

С 1 июля 2017 года городское население, которое пользуется газовыми плитами, будет оплачивать электроэнергию по тарифу 3,81 руб./кВт*час. Сейчас (с 1 июля 2016 года – прим. редакции) тариф составляет 3,70 руб./кВт*час.

Горожане, пользующиеся электроплитами, будут платить 3,05 руб./кВт*час. Сегодня плата – 2,90 руб./кВт*час.

Тариф для сельского населения с 1 июля 2017 года составит 2,99 руб./кВт*час. Сегодня сельчане платят 2,90 руб./кВт*час.