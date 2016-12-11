Как вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае в 2017 году?
Для большинства жителей региона тарифы поднимутся, но есть счастливчики, которые за электроэнергию будут платить меньше
Фото: zptown.zp.ua
Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов 7 декабря 2016 года утвердило на 2017 год новые тарифы на электроэнергию для населения региона и приравненных к нему потребителей. Рассказываем в подробностях, что нас ждет.
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С 1 июля 2017 года городское население, которое пользуется газовыми плитами, будет оплачивать электроэнергию по тарифу 3,81 руб./кВт*час. Сейчас (с 1 июля 2016 года – прим. редакции) тариф составляет 3,70 руб./кВт*час.
Горожане, пользующиеся электроплитами, будут платить 3,05 руб./кВт*час. Сегодня плата – 2,90 руб./кВт*час.
Тариф для сельского населения с 1 июля 2017 года составит 2,99 руб./кВт*час. Сегодня сельчане платят 2,90 руб./кВт*час.
А вы знаете, да. Хорошо будет садоводческим, огородническим и дачным объединениям. К тарифам на электроэнергию для этих потребителей будет продолжать действие понижающий коэффициент. Кроме того, теперь в эту группу будут включены и городские садоводы и огородники, которые сейчас оплачивают услугу по тарифу для городского населения – 3,70 руб./кВт*час.
С 1 июля 2017 года все садоводческие и дачные организации будут оплачивать электроэнергию по цене гораздо ниже – 2,99 руб./кВт*час. Согласитесь, разница в 71 копейку в меньшую сторону при оплате электроэнергии очень существенна. Так что за эту категорию можно искренне порадоваться.
Конечно, смотрите, пожалуйста:
|Электроэнергия
|Тариф с 01.01.2017 – 30.06.2017
|Тариф с 01.07.2017 – 31.12.2017
|Городское население с газовыми плитами
|3,70 руб./кВт*час
|3,81 руб./кВт*час
|Городское население с электроплитами
|
2,90 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
|
3,05 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,801)
|Сельское население
|
2,90 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
|
2,99 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
|Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, расположенные в городской местности
|3,70 руб./кВт*час
|
2,99 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
|Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, расположенные в сельской местности
|2,90 руб./кВт*час (тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)
|Гаражно-строительные, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации, расположенные в городской местности
|3,70 руб./кВт*час
|
3,81 руб./кВт*час
|Гаражно-строительные, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации, расположенные в сельской местности
|
2,90 руб./кВт*час
(тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784)