Как жителям Алтайского края будут платить пенсии и пособия в нерабочие дни?

Как будет работать Пенсионный фонд с 30 октября по 7 ноября?

В ПФР заверили, что ведомство продолжит работать в штатном режиме. Правда, уточнили, что клиентская служба, возможно, изменит свой график. Поэтому если вам нужно обратиться в Пенсионный фонд лично, лучше предварительно туда позвонить.

Выплаты же ПФР будет перечислять по своему привычному графику: объявленные Путиным нерабочие дни на это никак не повлияют. А вот День народного единства, который отмечают 4 ноября, немного изменит режим выплат.