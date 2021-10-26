Как жителям Алтайского края будут платить пенсии и пособия в нерабочие дни?
Президент объявил неделю выходных. Задержат ли выплаты?
Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочими. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Заболеваемость ковидом в стране бьёт все рекорды, поэтому власти вновь принимают жёсткие ограничительные меры. А россияне теперь переживают, что из-за длинных выходных пенсии и пособия придут с задержкой. В ПФР и "Почте России" тем временем уже объяснили, как будут работать на "нерабочей" неделе. Рассказываем, когда выплатят пенсии и пособия в ноябре 2021 года.
В ПФР заверили, что ведомство продолжит работать в штатном режиме. Правда, уточнили, что клиентская служба, возможно, изменит свой график. Поэтому если вам нужно обратиться в Пенсионный фонд лично, лучше предварительно туда позвонить.
Выплаты же ПФР будет перечислять по своему привычному графику: объявленные Путиным нерабочие дни на это никак не повлияют. А вот День народного единства, который отмечают 4 ноября, немного изменит режим выплат.
4 и 5 ноября в ПФР – официальные выходные по случаю государственного праздника. Поэтому тем, кто привык получать пенсию в эти дни, деньги перечислят заранее. Задержек точно не будет, уточнили в Пенсионном фонде.
Всем остальным пенсию переведут точно так же, как и во все остальные месяцы. Так что переживать и опасаться задержек не стоит.
"Почта России" тоже продолжит работу в стандартном режиме. Но по случаю праздника 4 ноября в компании выходной, а 3 ноября – сокращённый день.
Но в "Почте России" уже заявили, что на доставке пенсий, посылок и писем нерабочие дни никак не скажутся. Поэтому пенсия, если вы привыкли получать её почтой, тоже должна прийти без задержек.