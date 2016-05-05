Какая погода будет на 9 мая в Барнауле?

Накануне Дня Победы в северных районах Алтайского края ожидается прохождение холодного фронта, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. В Алтайском крае прогнозируются осадки в виде дождя.

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Вопрос дня Как пройдет парад Победы-2016 в Барнауле?

В ночь на 9 мая холодный фронт сместится в восточные и предгорные районы. При понижении температуры возможно выпадение снега. Столбики термометров будут колебаться от -4 до +3 градусов, в краевой столице – около нуля. Дневная температура по краю будет находиться в пределах +7...+12 градусов, местами +15.

"В Барнауле День Победы пройдет без осадков. К 15 часам воздух прогреется до +10...+12 градусов. Но утром во время парада еще будет довольно прохладно", – отметила Людмила Сырых.



