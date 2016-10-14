Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

Выходные в Алтайском крае, 15 и 16 октября, будут богаты на осадки, информирует сайт ЦГМС. В субботу в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. На дорогах гололед. В утренние часы изморозь и туман.



Температура воздуха ночью -1…-6, при прояснении в восточных и предгорных районах столбики термометров покажут -6…-11 градусов. Днем 0…+5.

В воскресенье ночные температуры будут находиться в диапазоне -1…-6, при прояснении -7…-12 градусов. Днем -1…+4.