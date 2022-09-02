Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда начнётся похолодание?

Выходные в Алтайском крае выдадутся по-летнему жаркими. Такая тёплая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в крае до середины следующей недели, после чего начнётся похолодание.

В ночь на 3 сентября в регионе столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, по западным районам будет до +16 градусов. Днём — от +22 до +27, по западу до +33 градусов.

В ночь на воскресенье ожидается +12...+17 градусов и только местами в предгорьях температура может опуститься до +6 градусов. Днём 4 сентября на всей территории края будет от +28 до +34 градусов.

«На выходных мы будем находиться в тёплом секторе западного циклона, а на следующей неделе окажемся под влиянием южного циклона. Поэтому до 7 сентября в крае сохранится аномально жаркая погода. Только на один день, 5 сентября, с затоком холода температура понизится ночью до +9...+14 градусов, по северо-западу — до +4. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Днём в понедельник будет от +22 до +27 градусов», — рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

С 6 сентября с затоком тёплого воздуха температура опять пойдёт на повышение. Ночью во вторник и среду будет от +10 до +16 градусов, днём — от +27 до +34.

Погода начнёт меняться вечером 7 сентября. Уже в ночь на четверг с прохождением холодного фронта на большей части края пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится, а дневные температуры понизятся до +15...+20 градусов.