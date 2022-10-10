Какая погода будет в Алтайском крае с 11 по 16 октября?

Спокойная и преимущественно без осадков погода сохранится в Алтайском крае в течение всей новой недели, об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. И только 12 и 13 октября местами по северо-восточным районам возможен небольшой дождь, ночью он пройдёт с мокрым снегом.

«11 октября днём ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами по югу его порывы будут достигать 19 м/с. Температура воздуха в первой половине недели ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днём ожидается от +8 до +13, местами в южных районах воздух успеет прогреться до +13...+18 градусов», — рассказала синоптик.

Во второй половине недели в ночные часы температура понизится до слабоотрицательных значений, днём столбики термометров по краю покажут от +7 до +15 градусов. К выходным станет теплее на 3-4 градуса.