Какая погода будет в Алтайском крае с 15 по 17 октября?

Спокойная и преимущественно без осадков погода ждет жителей Алтайского края в ближайшие выходные, об этом amic.ru сообщила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Акименко. Ветер будет юго-восточный от 2 до 8 метров в секунду, местами его порывы могут усиливаться до 12-14 м/с.

«Ночи на 15 и 16 октября пройдут в одном температурном диапазоне, ожидается от -2 до -7 градусов. По западу будет чуть теплее: до +3. Днем в субботу столбики термометров покажут +10...+15, по югу воздух прогреется до +20. В воскресенье на большей части территории края потеплеет, ожидается от +15 до +20 градусов. И только по северо-западным районам будет от +9 до +14», — сообщила синоптик.

С понедельника в регионе начнутся осадки. Ночью и днем 17 октября в регионе местами пройдут небольшие дожди, по юго-востоку осадки будут более интенсивными. Днем усилится северо-западный ветер до 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 18 м/с. Ночные температуры пойдут на повышение, на всей территории края они ожидаются в положительно диапазоне: +3...+8. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.











