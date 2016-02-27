Какая погода будет в Алтайском крае в конце февраля и начале марта?

Дожди и тепло обещают в выходные 27 и 28 февраля алтайские синоптики.

При этом в субботу, 27 февраля алтайский ЦГМС днем обещает тепло до +7 градусов. В предгорьях воздух прогреется до +12 градусов. Плюсовая температура ожидается и ночью.

При этом местами в западных районах края возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье, 28 февраля, в крае ожидается похолодание в течение дня. Уже в ночь на понедельник, 29 февраля столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза. Температура воздуха будет держаться около нуля градусов в Барнауле и +3 - по краю. На дорогах местами сильная гололедица. Также в Барануле в начале дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица

В Метеорологическом центре Алтайского края, сообщают, что средняя температура воздуха с 26 февраля по 3 марта в регионе будет держаться на уровне от -8°C ….-3°C. При этом ночные температуры ожидаются до минус 10 градусов. Днем же воздух прогреется от -6 до -1˚С.



По сообщению ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с осадками в виде дождя и снега в период до 3 марта в крае возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 в Первомайском районе, А-322 в Топчихинском районе, на автодорогах местного значения в Хабарском и Каменском районах.