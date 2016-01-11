Какая погода ждет барнаульцев в первую рабочую неделю?

Комфортная погода ожидает на первой рабочей неделе жителей Алтайского края, сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Преобладающая температура воздуха по ночам составит -13...-20 градусов. Днем столбики термометров покажут -8...-17 градусов. Кратковременная волна тепла (5-7 градусов) прогнозируется на 13 января. В начале недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием сибирского антициклона, с которым установилась малооблачная погода без осадков.

"Самая холодная ночь ожидается во вторник. Температура понизится по некоторым районам до -26. Днем 12 января и до конца рабочей недели с прохождением атмосферных фронтов в большинстве районов края ожидаются снегопады умеренной интенсивности. Также во вторник прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду, по западным районам поднимется метель", – рассказала Сырых.