Какая погода ждет барнаульцев в первую рабочую неделю?
Какая погода ожидает жителей Алтайского края в первую рабочую неделю 2016 года?
Комфортная погода ожидает на первой рабочей неделе жителей Алтайского края, сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
Преобладающая температура воздуха по ночам составит -13...-20 градусов. Днем столбики термометров покажут -8...-17 градусов. Кратковременная волна тепла (5-7 градусов) прогнозируется на 13 января. В начале недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием сибирского антициклона, с которым установилась малооблачная погода без осадков.
"Самая холодная ночь ожидается во вторник. Температура понизится по некоторым районам до -26. Днем 12 января и до конца рабочей недели с прохождением атмосферных фронтов в большинстве районов края ожидаются снегопады умеренной интенсивности. Также во вторник прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду, по западным районам поднимется метель", – рассказала Сырых.