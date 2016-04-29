Какая погода ждет жителей Алтайского края на Пасху?

Похолодание ожидается в регионе на выходных, информирует Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночь на субботу в восточных и южных районах прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Днем без осадков и +10...+15 градусов.

На Пасху, 1 мая, осадков не предвидится. В ночь на воскресенье похолодает до -3...+2 градусов. Днем будет +13...+18 градусов.

Кроме того, в регионе в период с 30 апреля по 3 мая местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости). Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112.



Кстати, по погоде на Пасху принято судить о летней погоде и о будущем урожае. Всегда считалось, что, если на Пасху, именно в воскресенье, плохая погода с дождем и громом, урожай будет хорошим. Если погода просто пасмурная и дождик слегка накрапывает, то все оставшиеся весенние денечки будут такими.