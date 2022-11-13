Какие детские выплаты отменят с 2023 года и чем их заменят?

Ряд детских пособий отменят в январе 2023 года. Такое решение приняли в российском правительстве. Впрочем, без поддержки семьи с детьми не останутся. Все выплаты, прекратившие своё действие, будут заменены.

О том, какие именно выплаты отменят, что придёт им на смену и сколько семьи с детьми будут получать.

Какие выплаты отменят в России с 2023 года?

Из перечня видов поддержки россиян в начале 2023 года исчезнет сразу шесть выплат. Все они касаются малообеспеченных семей с детьми. Больше не будет:

единоразового пособия при рождении ребёнка; пособия на третьего и последующего ребёнка; пособия по уходу за ребёнком младше 1 года 6 месяцев, если родитель официально не работает; ежемесячного пособия беременным, успевшим встать на учёт до 12-й недели беременности; ежемесячного пособия детям от 3 до 7 лет; ежемесячного пособия детям от 8 до 17 лет.

Какие пособия появятся вместо этих мер поддержки?

Пособие вместо этих всех выплат теперь будет одно. Все эти льготы объединили в один общий вид поддержки — универсальное детское пособие. Появится оно с 1 января 2023 года.

То есть все, кто получает разные детские выплаты, теперь будут получать одно пособие?

Да. С 2023-го всем, кто имел право на получение вышеперечисленных выплат, будет полагаться универсальное пособие.

Каким будет размер универсального детского пособия?

Пособие будет ранжированным, а его размер для каждой конкретной семьи будет зависеть от уровня доходов. Так, россияне будут получать ежемесячно 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.

В среднем российским семьям с детьми в 2023 году будут платить чуть меньше 14 тысяч рублей в месяц, сообщил Антон Котяков.

«Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — пояснил министр труда.

Какими будут условия получения универсального пособия?

Пособие предназначено для малообеспеченных. Поэтому претендовать на него могут те семьи, где среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума по региону.

Как получить универсальное детское пособие?

Для этого нужно будет подать заявление на портале госуслуг. Больше ничего делать не нужно: профильные ведомства проведут комплексную оценку нуждаемости, и если вам полагается выплата, назначат её.

Не хочется всех этих изменений. Могу я просто получать пособия по-старому?

Да, но недолго. Родители детей, которые родились (или родятся) до 31 декабря 2022-го, смогут получать выплаты в старом формате. Но когда действие вашего пособия закончится и придёт время перейти на следующий вид поддержки, сделать это не получится. Тогда вам в любом случае придётся оформить универсальное пособие.