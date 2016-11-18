Какие документы нужны для покупки транспортной карты?

Предоставлять документы необходимо только в случае приобретения персональной транспортной карты

18 ноября 2016, 13:01

Жителей Барнаула интересует, какие документы необходимы при покупке электронного проездного. Администрация города разъясняет, что предоставлять документы необходимо только в случае приобретения персональной  транспортной карты. При этом для пенсионеров свой список документов, а для студентов - свой. Что нужно иметь с собой, чтобы купить электронный проездной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ":

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Какие документы нужны, чтобы купить карту для пенсионера?

Гражданам, достигшим пенсионного возраста, необходимо предоставить следующие документы:

- письменное личное заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую факт назначения пенсии;

- согласие на обработку персональных данных.

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Какие документы нужны, чтобы купить карту студентам и учащимся?

Для покупки карты студентам и учащимся нужны: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);

- справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся);

- студенческий билет (для получения транспортной карты студентом);

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А если учащийся из семьи, признанной малоимущей?

В этом случае молодым людям необходимы следующие документы:

- письменное личное заявление гражданина (его законного представителя);

- документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);

- справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся);

- студенческий билет (для получения транспортной карты студентом);

- справка о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства семьи;

- согласие на обработку персональных данных.

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