Какие документы нужны для покупки транспортной карты?

Жителей Барнаула интересует, какие документы необходимы при покупке электронного проездного. Администрация города разъясняет, что предоставлять документы необходимо только в случае приобретения персональной транспортной карты. При этом для пенсионеров свой список документов, а для студентов - свой. Что нужно иметь с собой, чтобы купить электронный проездной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ":

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Какие документы нужны, чтобы купить карту для пенсионера? Гражданам, достигшим пенсионного возраста, необходимо предоставить следующие документы: - письменное личное заявление; - документ, удостоверяющий личность; - пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую факт назначения пенсии; - согласие на обработку персональных данных. Читайте также: Где в Барнауле можно купить электронные проездные?

2 Какие документы нужны, чтобы купить карту студентам и учащимся? Для покупки карты студентам и учащимся нужны: - документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя); - справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся); - студенческий билет (для получения транспортной карты студентом); Читайте также: На какую сумму барнаульцам следует пополнять электронные проездные?

3 А если учащийся из семьи, признанной малоимущей? В этом случае молодым людям необходимы следующие документы: - письменное личное заявление гражданина (его законного представителя); - документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя); - справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся); - студенческий билет (для получения транспортной карты студентом); - справка о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства семьи; - согласие на обработку персональных данных. Читайте также: Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Барнаула с 1 декабря?



