Какие документы нужны для покупки транспортной карты?
Предоставлять документы необходимо только в случае приобретения персональной транспортной карты
Жителей Барнаула интересует, какие документы необходимы при покупке электронного проездного. Администрация города разъясняет, что предоставлять документы необходимо только в случае приобретения персональной транспортной карты. При этом для пенсионеров свой список документов, а для студентов - свой. Что нужно иметь с собой, чтобы купить электронный проездной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ":
Читайте также: Как барнаульцам восстановить утерянный или сломанный электронный проездной?
Гражданам, достигшим пенсионного возраста, необходимо предоставить следующие документы:
- письменное личное заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую факт назначения пенсии;
- согласие на обработку персональных данных.
Читайте также: Где в Барнауле можно купить электронные проездные?
Для покупки карты студентам и учащимся нужны:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);
- справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся);
- студенческий билет (для получения транспортной карты студентом);
Читайте также: На какую сумму барнаульцам следует пополнять электронные проездные?
В этом случае молодым людям необходимы следующие документы:
- письменное личное заявление гражданина (его законного представителя);
- документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);
- справка об обучении в образовательной организации (для получения транспортной карты учащимся);
- студенческий билет (для получения транспортной карты студентом);
- справка о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства семьи;
- согласие на обработку персональных данных.
Читайте также: Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Барнаула с 1 декабря?