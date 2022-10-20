Какие дополнительные меры поддержки окажут семьям мобилизованных в Алтайском крае?

По поручению губернатора Виктора Томенко новые меры социальной поддержки будут приняты в ближайшее время

20 октября 2022, 12:17

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение оказать семьям граждан, попавших под частичную мобилизацию, дополнительные меры соцподдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заработать они должны уже в ближайшее время. В частности, речь идёт о внеочередном зачислении детей мобилизованных в детсады. Подробнее о том, на какую помощь смогут рассчитывать такие семьи, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Муж мобилизован, получается, нашему ребёнку без очереди дадут место в детсаду?

Да, дети мобилизованных граждан смогут без очереди попасть в детские сады. Но есть два условия: ребёнку уже исполнилось полтора года, а в садике есть свободные места.

Томенко: каждому мобилизованному из Алтайского края выплатят 100 тысяч рублей

Томенко: каждому мобилизованному из Алтайского края выплатят 100 тысяч рублей

Какие ещё дополнительные меры соцподдержки введут в Алтайском крае?

Если в семье военнослужащих есть пожилые родственники и инвалиды, им в приоритетном порядке будут предоставлять все соцуслуги. Состав семьи значения не имеет.

Также для членов мобилизованных будет предусмотрена организация профобучения и дополнительного профессионального образования. Им помогут и в поиске работы. А ещё они смогут получить бесплатные консультации по предоставлению соцподдержки.

Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

А дополнительные выплаты будут?

В Алтайском крае мобилизованным и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября уже начали выплачивать по 100 тыс. руб. О каких-то ещё выплатах больше ничего не сообщалось. Из нового, что эти самые 100 тысяч не будут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им мер социальной поддержки.

Но чтобы облегчить финансовое бремя для семей, которые сейчас, по сути, остались без добытчиков, губернатор поручил представителям исполнительной и законодательной власти проработать дополнительный пакет помощи. Для таких семей планируется:

— освобождение от платы за детский сад;

— предоставление бесплатного горячего питания школьникам 1-11 классов;

— предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся очно по программам среднего профессионального образования.


Комментарии
    Новости партнеров