Какие дополнительные меры поддержки окажут семьям мобилизованных в Алтайском крае?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение оказать семьям граждан, попавших под частичную мобилизацию, дополнительные меры соцподдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заработать они должны уже в ближайшее время. В частности, речь идёт о внеочередном зачислении детей мобилизованных в детсады. Подробнее о том, на какую помощь смогут рассчитывать такие семьи, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Муж мобилизован, получается, нашему ребёнку без очереди дадут место в детсаду?

Да, дети мобилизованных граждан смогут без очереди попасть в детские сады. Но есть два условия: ребёнку уже исполнилось полтора года, а в садике есть свободные места.

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Общество Томенко: каждому мобилизованному из Алтайского края выплатят 100 тысяч рублей

Какие ещё дополнительные меры соцподдержки введут в Алтайском крае?

Если в семье военнослужащих есть пожилые родственники и инвалиды, им в приоритетном порядке будут предоставлять все соцуслуги. Состав семьи значения не имеет.

Также для членов мобилизованных будет предусмотрена организация профобучения и дополнительного профессионального образования. Им помогут и в поиске работы. А ещё они смогут получить бесплатные консультации по предоставлению соцподдержки.

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Общество Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

А дополнительные выплаты будут?

В Алтайском крае мобилизованным и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября уже начали выплачивать по 100 тыс. руб. О каких-то ещё выплатах больше ничего не сообщалось. Из нового, что эти самые 100 тысяч не будут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им мер социальной поддержки.

Но чтобы облегчить финансовое бремя для семей, которые сейчас, по сути, остались без добытчиков, губернатор поручил представителям исполнительной и законодательной власти проработать дополнительный пакет помощи. Для таких семей планируется:

— освобождение от платы за детский сад;

— предоставление бесплатного горячего питания школьникам 1-11 классов;

— предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся очно по программам среднего профессионального образования.



