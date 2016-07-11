Какие фильмы побеждали на "Шукшинском кинофестивале"?

Какие фильмы побеждали на фестивале?

В рамках кинофестиваля на экранах кинотеатров демонстрируются фильмы конкурсных и внеконкурсных программ. В рамках конкурсных программ были показаны картины, посвященные духовным поискам русского человека. Главный девиз фестиваля: "Нравственность — есть правда". За все 18 лет существование на площадке Барнаула и других городов Алтайского края были показаны картины таких известных режиссеров, как Алексея Балабанова, Александра Рогожкина, Андрея Звягинцева, Эльдара Рязанова, Георгия Данелия, Никиты Михалкова, Владимира Хотиненко. В основном фильмы именитых режиссеров остаются в "Шукшинском кинофестивале" без призов, хотя бывали и исключения.

Так в 1999 годы первым триумфаторов смотра стала картина Лидии Боробровой "В той стране" — истории о жизни русской деревеньке. Лента Бобровой органично ложилось в концепцию творчество самого Шукшина, показывавшего в своих картинах колоритных представителей деревни и села. Боброва, кстати, выигрывала главный приз еще в 2005 году с "Бабусей" и в 2009 году с фильмом "Верую!". По этому показателю — Лидия Боброва абсолютный чемпион.

В 2000 году победил фильм Владимира Басова-младшего "Вместо меня", в 2001 году - "Завещание императора" и "Завещание императрицы" Светланы Дружининой. После этого на фестивале побеждала военная драма Николая Лебедева "Звезда", "Шик" Бахтиера Худойназарова. В 2014 этот режиссер завоевал второй главный приз "Шукшинского кинофестиваля" с фильмом "В ожидании моря".

Лучший современный российский режиссер последних 10 лет — Андрей Звягинцев не оставил шансов со своей картиной "Возвращение", получившей "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

В 2006 году "Колвыванская ваза" досталась "Итальянцу" Андрея Кравчука, в 2007 Павел Лунгин логично победил со своей религиозной драмой "Остров", а Александр Прошкин покорил жюри своей экранизацией прозы Валентина Распутина "Живи и помни".

В прошлом году, несмотря на сильные работы Алексея Федорченко "Ангелы революции", "Испытания" Александра Котта, главная награда ушла в руки малопримечательной картине Александра Мельника "Территория".