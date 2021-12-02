Год кролика

Какие ковидные ограничения смягчили на Алтае и смогут ли непривитые попасть на корпоративы

Губернатор Алтайского края внёс изменения в ковидный указ

2 декабря 2021, 11:36, Ирина Киселева

Традиционно с середины декабря в компаниях начинают проводить новогодние корпоративы. Однако из-за действующих в Алтайском крае коронавирусных ограничений было не понятно, состоятся ли такие мероприятия вообще. Тем более что 18 ноября Роспотребнадзор рекомендовал региональному правительству региона принять дополнительные ограничительные меры по распространению коронавируса и запретить организацию и проведение новогодних корпоративов. Всё стало ясно 1 декабря, когда губернатор внёс изменения в ковидный указ. Мы всё узнали, подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Новогодние корпоративы в Алтайском крае состоятся?
Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам?

Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам?

Выдыхайте, состоятся. Никаких запретов на проведение корпоративов в Алтайском крае, как это было в прошлом году, нет, но попасть на них смогут только те:

– кто уже прошёл полный курс вакцинации и получил QR-код;

– кто официально переболел не более полугода назад и также получил QR-код;

– у кого есть официальный медотвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

2
Кафе и рестораны не работают ночью. Это будут не корпоративы, а "детские утренники"?

"Влетит в копеечку". Может ли медотвод от прививки заменить QR-код в общественных местах?

Нет, всё будет в лучшем виде. 1 декабря губернатор Виктор Томенко снял запрет на оказание услуг общепита в ночное время, поэтому праздникам быть. Но попасть в рестораны смогут только по QR-коду и при предъявлении документа, подтверждающего личность.

Также глава региона увеличил наполняемость помещений при проведении мероприятий с 50 до 70%, но общее количество человек на них по-прежнему не может превышать 500 человек.

При этом контроль за соблюдением действующего режима ограничений будет усилен, информирует пресс-служба регионального правительства.

3
И дискотеки в клубах тоже разрешили?
Нет, ночные клубы пока под запретом, так что попасть на дискотеку не получится. Но что мешает устроить танцы в ресторане? Главное, чтобы было хорошее настроение и компания. Кстати, перед выходом не забудьте ПЦР-тест и документ, подтверждающий вашу личность. Это могут быть паспорт или права.
4
Какие ещё изменения внесли в ковидные ограничения в Алтайском крае?
В Алтайском крае предложили запретить новогодние корпоративы из-за ситуации с COVID-19

В Алтайском крае предложили запретить новогодние корпоративы из-за ситуации с COVID-19

Изменились правила заселения в гостиницы. Напомним, чтобы заселиться, нужно было предъявить QR-код переболевшего или привитого. Согласно внесённым изменениям, теперь, чтобы стать постояльцем гостиницы, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест. 

Для всех остальных заведений и учреждений правила остались прежними. Например, чтобы попасть в дома отдыха и санатории, ТРЦ, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы, к ПЦР-тесту нужно будет приложить медотвод или предъявить QR-код переболевшего или вакцинированного. С полным списком учреждений, для посещения которых требуются эти документы, можно ознакомиться в материале Александра Соколова.
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