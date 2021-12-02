Какие ковидные ограничения смягчили на Алтае и смогут ли непривитые попасть на корпоративы

Новогодние корпоративы в Алтайском крае состоятся?

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Вопрос дня Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам?

Выдыхайте, состоятся. Никаких запретов на проведение корпоративов в Алтайском крае, как это было в прошлом году, нет, но попасть на них смогут только те:

– кто уже прошёл полный курс вакцинации и получил QR-код;

– кто официально переболел не более полугода назад и также получил QR-код;

– у кого есть официальный медотвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.