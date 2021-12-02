Какие ковидные ограничения смягчили на Алтае и смогут ли непривитые попасть на корпоративы
Губернатор Алтайского края внёс изменения в ковидный указ
Традиционно с середины декабря в компаниях начинают проводить новогодние корпоративы. Однако из-за действующих в Алтайском крае коронавирусных ограничений было не понятно, состоятся ли такие мероприятия вообще. Тем более что 18 ноября Роспотребнадзор рекомендовал региональному правительству региона принять дополнительные ограничительные меры по распространению коронавируса и запретить организацию и проведение новогодних корпоративов. Всё стало ясно 1 декабря, когда губернатор внёс изменения в ковидный указ. Мы всё узнали, подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам?
Выдыхайте, состоятся. Никаких запретов на проведение корпоративов в Алтайском крае, как это было в прошлом году, нет, но попасть на них смогут только те:
– кто уже прошёл полный курс вакцинации и получил QR-код;
– кто официально переболел не более полугода назад и также получил QR-код;
– у кого есть официальный медотвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.
"Влетит в копеечку". Может ли медотвод от прививки заменить QR-код в общественных местах?
Нет, всё будет в лучшем виде. 1 декабря губернатор Виктор Томенко снял запрет на оказание услуг общепита в ночное время, поэтому праздникам быть. Но попасть в рестораны смогут только по QR-коду и при предъявлении документа, подтверждающего личность.
Также глава региона увеличил наполняемость помещений при проведении мероприятий с 50 до 70%, но общее количество человек на них по-прежнему не может превышать 500 человек.
При этом контроль за соблюдением действующего режима ограничений будет усилен, информирует пресс-служба регионального правительства.
Для всех остальных заведений и учреждений правила остались прежними. Например, чтобы попасть в дома отдыха и санатории, ТРЦ, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы, к ПЦР-тесту нужно будет приложить медотвод или предъявить QR-код переболевшего или вакцинированного. С полным списком учреждений, для посещения которых требуются эти документы, можно ознакомиться в материале Александра Соколова.