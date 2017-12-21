Какие налоги и штрафы могут простить россиянам и за какой период

Какие долги могут простить россиянам?

Речь идет о штрафах и долгах за налоги. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки, которые образовались до 1 января 2015 года.

Напомним, что срок давности по уплате налогов составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015–2017 годы.