Какие налоги и штрафы могут простить россиянам и за какой период

Госдума одобрила поправки в законодательство, освобождающие миллионы граждан от фискальной задолженности

21 декабря 2017, 15:40, Ирина Киселева

На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин призвал ведомства обратить внимание на ряд неэффективных налогов и решить проблему просроченной задолженности. А 21 декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о списании долгов. Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие долги могут простить россиянам?

Речь идет о штрафах и долгах за налоги. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки, которые образовались до 1 января 2015 года.

Напомним, что срок давности по уплате налогов составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015–2017 годы.

2
Могут списать все налоги, которые не были уплачены до 2015 года?

Для граждан речь идет об имущественных налогах:

Что будет, если до 1 декабря не заплатить налоги

Что будет, если до 1 декабря не заплатить налоги

- на имущество;

- на землю;

- на транспорт.

Предпринимателям спишут долги по всем налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу, пишет РБК.

Долги по этим налогам должны быть списаны "без участия налогоплательщика", говорится в поправках.

3
Спишут ли задолженность индивидуальных предпринимателей по страховым взносам?
Да, 18 декабря тот же ответственный комитет одобрил списание задолженности ИП и лиц, занимающихся частной практикой, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, накопившейся к 1 января 2017 года у ИП. Пени и штрафы им платить также не придется, уточняет ТАСС.
4
А что за "налог на шесть соток"?
Одна поправка предполагает освобождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты налога на небольшие земельные участки. Пенсионеров включат в льготную категорию по земельному налогу, а денежный налоговый вычет (10 тыс. руб.) будет заменен на вычет в натуральном выражении: налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м, находящихся в собственности льготника. Таким образом, для участков большего размера сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, который останется после вычета шести соток.

Данная льгота сможет применяться в отношении только одного участка по выбору налогоплательщика, отмечается в документе. Новый вычет будет применяться уже к налогу за 2017 год, который по закону должен быть уплачен до 1 декабря 2018 года.

Почему так сильно вырос налог на недвижимость и кто может его не платить

Почему так сильно вырос налог на недвижимость и кто может его не платить


 

Комментарии
    Новости партнеров