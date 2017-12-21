Какие налоги и штрафы могут простить россиянам и за какой период
Госдума одобрила поправки в законодательство, освобождающие миллионы граждан от фискальной задолженности
На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин призвал ведомства обратить внимание на ряд неэффективных налогов и решить проблему просроченной задолженности. А 21 декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о списании долгов. Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о штрафах и долгах за налоги. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки, которые образовались до 1 января 2015 года.
Напомним, что срок давности по уплате налогов составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015–2017 годы.
Для граждан речь идет об имущественных налогах:
- на имущество;
- на землю;
- на транспорт.
Предпринимателям спишут долги по всем налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу, пишет РБК.
Долги по этим налогам должны быть списаны "без участия налогоплательщика", говорится в поправках.
Данная льгота сможет применяться в отношении только одного участка по выбору налогоплательщика, отмечается в документе. Новый вычет будет применяться уже к налогу за 2017 год, который по закону должен быть уплачен до 1 декабря 2018 года.