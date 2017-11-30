Какие новшества ждут россиян в декабре

Изменения коснутся разных сфер жизни

30 ноября 2017, 08:41, Ирина Киселева

Новая порция законов вступит в силу в декабре 2017 года. Подробнее о том, что изменится, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Заплати налоги и живи спокойно
Почему так сильно вырос налог на недвижимость и кто может его не платить

Почему так сильно вырос налог на недвижимость и кто может его не платить

До 1 декабря россиянам следует успеть заплатить имущественные налоги. Напомним, к ним относятся три вида госсборов: земельный, транспортный (на автомобиль, мотоцикл, снегоход или другой транспорт) и на имущество - квартиру, комнату, дом, дачу, гараж, машино-место.

Несвоевременно уплаченные налоги перейдут в статус задолженности, и вам начнут начислять пени.
2
Ограничения на мясо

Россельхознадзор вводит с 1 декабря временное ограничение на поставку мяса из Бразилии. Это крупнейший зарубежный поставщик в этом сегменте, и эксперты говорят о возможном росте розничных цен на продукты мясопереработки. В Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста — кормовую добавку рактопамин, сообщает РБК.

Российское законодательство запрещает применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы при производстве продуктов питания, ввоз в Россию готовой продукции с содержанием этой добавки также запрещен.

3
Штрафы за отсутствие знака "Ш"

На стекле автомобиля с шипованной резиной должен быть наклеен стикер со знаком "Шипы", за его отсутствие грозит штраф в размере 500 рублей. Это изменение в Правила дорожного движения вступило в силу с 4 апреля 2017-го, но фактически до первого снега не применялось.

По внутреннему регламенту автоинспекции зима ограничена тремя месяцами — декабрь, январь, февраль. В это время автомобилисты должны использовать сезонную резину. Если вы поставили шипованную резину раньше, предупреждающий знак нужно повесить сразу.

4
Дорогой наш капремонт

До 1 декабря все регионы должны пересмотреть размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем. 

Так Минстрой рассчитывает сделать систему более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ, пишут "Известия".

5
Цены на жилье
Более прозрачными должны, по задумке законодателей, стать и цены на рынке недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров, в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих.
Предполагается, что всё это позволит ужесточить контроль за завышением цен на возводимое в России жилье.
6
Лицензия на аборты
Бесплатные аборты не запретят, но их проведение потребует от медучреждений отдельного разрешения. С декабря частные и государственные клиники смогут выполнять такие услуги строго по отдельной лицензии. При этом никакой неразберихи, уверяют специалисты, не возникнет, и помощи женщины не лишатся, поскольку на весь переходный период решено сохранить нынешний порядок оказания этого вида медуслуг, пишет "РГ".
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