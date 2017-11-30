Какие новшества ждут россиян в декабре

Ограничения на мясо

Россельхознадзор вводит с 1 декабря временное ограничение на поставку мяса из Бразилии. Это крупнейший зарубежный поставщик в этом сегменте, и эксперты говорят о возможном росте розничных цен на продукты мясопереработки. В Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста — кормовую добавку рактопамин, сообщает РБК.

Российское законодательство запрещает применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы при производстве продуктов питания, ввоз в Россию готовой продукции с содержанием этой добавки также запрещен.