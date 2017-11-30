Какие новшества ждут россиян в декабре
Изменения коснутся разных сфер жизни
Новая порция законов вступит в силу в декабре 2017 года. Подробнее о том, что изменится, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Несвоевременно уплаченные налоги перейдут в статус задолженности, и вам начнут начислять пени.
Россельхознадзор вводит с 1 декабря временное ограничение на поставку мяса из Бразилии. Это крупнейший зарубежный поставщик в этом сегменте, и эксперты говорят о возможном росте розничных цен на продукты мясопереработки. В Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста — кормовую добавку рактопамин, сообщает РБК.
Российское законодательство запрещает применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы при производстве продуктов питания, ввоз в Россию готовой продукции с содержанием этой добавки также запрещен.
На стекле автомобиля с шипованной резиной должен быть наклеен стикер со знаком "Шипы", за его отсутствие грозит штраф в размере 500 рублей. Это изменение в Правила дорожного движения вступило в силу с 4 апреля 2017-го, но фактически до первого снега не применялось.
По внутреннему регламенту автоинспекции зима ограничена тремя месяцами — декабрь, январь, февраль. В это время автомобилисты должны использовать сезонную резину. Если вы поставили шипованную резину раньше, предупреждающий знак нужно повесить сразу.
До 1 декабря все регионы должны пересмотреть размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем.
Так Минстрой рассчитывает сделать систему более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ, пишут "Известия".