Штрафы за грязные номера, не включённые поворотники и ряд других мелких нарушений предлагают отменить в России. Наказание за более серьёзные, напротив, хотят усилить. Соответствующие поправки в КоАП уже подготовили в Госдуме. Подробнее о возможных изменениях читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какие штрафы хотят отменить для водителей?

Депутаты предлагают полностью отказаться от наказаний за отсутствие техосмотра. Напомним, в декабре 2021 года обязательный техосмотр для частного транспорта был отменён. Владельцы автомобилей и мотоциклов могут его теперь проходить по собственному желанию. Но такого выбора не предоставили для автомобилей такси, служебных и иных транспортных средств, которые используются для услуг по перевозке пассажиров. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.

Сейчас парламентарии говорят о том, что в регионах ощущается острая нехватка пунктов технического осмотра. В результате этого коммерческий транспорт эксплуатируется без диагностической карты, которую оформить в принципе невозможно. То есть нарушение происходит не по их вине, но это влечёт за собой нарушение КоАП и, как следствие, наложение штрафов.

При этом ряд экспертов категорически не согласны с такой инициативой. В их числе партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В беседе с «Известиями» он отметил, что автопарк в России довольно старый и полностью отменять проверку техсостояния нельзя. В частности, это касается автобусов, такси и автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Новости

Авто В Госдуме выступили за отмену ряда штрафов для автомобилистов

А за что предлагают выносить предупреждения?

Народные избранники предлагают выносить предупреждение вместо штрафа водителям, которые перед поворотом или съездом на парковку заранее не перестроились в соответствующую крайнюю полосу дороги. Но такая поблажка будет действовать только один раз. Нарушил повторно — получи штраф в размере 500 рублей.

Также депутаты хотят ограничиться предупреждением за:

— забытые дома права и документы на автомобиль;

— грязные номера;

— не включённый поворотник;

— управление авто с мелкими неисправностями.

Новости

Авто Каждый десятый автомобилист в Алтайском крае признался, что купил права

А за что для водителей штрафы могут ужесточить?

Увеличить штрафы сразу в пять раз хотят за непристёгнутые ремни безопасности. И это будет касаться не только водителей, но и пассажиров. Сейчас за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Если поправки примут, штраф составит пять тысяч рублей.

Столько же придётся выложить родителям, если они будут перевозить детей в машине без автокресла. Напомним, пока размер штрафа составляет три тысячи.

Кроме того, с одной до трёх тысяч рублей может вырасти штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40-60 км/ч вводится штраф в размере 2-5 тысяч рублей либо лишение прав на срок 4-6 месяцев.