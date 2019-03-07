Какие симптомы и осложнения бывают у менингококковой инфекции
Рассказываем о симптомах, лечении и возможных осложнениях при этом заболевании
Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции. Об этом стало известно сегодня, 7 марта. Рассказываем вам о симптомах заболевания, лечении и возможных осложнениях.
Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от 1 до 10 дней, в среднем 2-3 дня. По форме развития менингококковая инфекция делится на менингококковый назофарингит, менингококковый менингит, менингококковый сепсис.
Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.
Менингококковый назофарингит имеет следующие симптомы:
- острое начало заболевания;
- температура до 37,5-38 градусов;
- головная боль;
- першение в горле, боль при глотании;
- заложенность носа;
- вялость, снижение аппетита;
Менингококковый сепсис имеет следующие симптомы:
- острое начало заболевания;
- высокая температура;
- головная боль;
- отказ от еды;
- выраженное недомогание;
- возможна повторная рвота;
- симптомы нарастают в течение первых двух суток заболевания.
- В конце первого или начале второго дня заболевания появляется сыпь – сначала розеолезная или розеолезно-папулезная, различного диаметра, исчезающая при надавливании, располагающаяся по всему телу. Через несколько часов появляются первые геморрагические элементы: багрово-красного цвета с синюшным оттенком, не исчезающие при надавливании, различной формы и размера, возвышающиеся над кожей. Локализуются на нижней части тела: пятки, голени, бедра, ягодицы.
Менингококковый менингит имеет следующие симптомы:
- острое начало болезни;
- подъем температуры тела до 39-40 градусов;
- сильный озноб;
- сильная головная боль без четкой локализации, которая усиливается при любом движении, повороте головы, при прикосновении к голове, световых и звуковых раздражителях;
- многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения.
Возможны специфические осложнения в раннем и позднем течении болезни. К ним относятся:
- токсико-инфекционный шок;
- острая почечная недостаточность;
- желудочно-кишечное и маточное кровотечение;
- острое набухание и отек головного мозга;
- церебральная гипотензия;
- отек легких;
- параличи и парезы;
- гормональная дисфункция;
- эпилепсия.
- дети, которые родились недоношенными;
- дети и взрослые, которые имеют частые респираторные сезонные инфекции;
- дети младше двух лет;
- пациенты с запущенными стоматологическими патологиями;
- наличие рецидивирующих бронхитов, пневмоний, отитов, гайморитов в анамнезе;
- медицинские сотрудники и персонал лабораторий;
- ВИЧ-инфицированные и онкобольные;
- призывники и студенты, которые будут проживать в общежитии;
- люди с выраженными сердечно-сосудистыми патологиями;
- путешественники и туристы, которые отправляются в регионы с высокой вероятностью инфицирования;
- люди, которые контактировали с инфицированными пациентами или носителями менингококковой инфекции, гемофильной палочки.