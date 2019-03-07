Какие симптомы и осложнения бывают у менингококковой инфекции

Рассказываем о симптомах, лечении и возможных осложнениях при этом заболевании

7 марта 2019, 16:04, Олеся Пастухова

Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции. Об этом стало известно сегодня, 7 марта. Рассказываем вам о симптомах заболевания, лечении и возможных осложнениях.

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Что такое менингококковая инфекция?
Это острое инфекционное заболевание, совмещающее целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу, сообщает krasotaimedicina.ru.
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Как передается менингококковая инфекция?
Источником инфекции являются больные люди и бактерионосители. Путь передачи – воздушно-капельный, для заражения нужен тесный контакт с больным или бактерионосителем. Восприимчивость к инфекции – всеобщая. Среди больных генерализованными формами большинство составляют дети.
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Симптомы менингококковой инфекции
Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции

Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции

Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от 1 до 10 дней, в среднем 2-3 дня. По форме развития менингококковая инфекция делится на менингококковый назофарингит, менингококковый менингит, менингококковый сепсис.

Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.

Менингококковый назофарингит имеет следующие симптомы:

  • острое начало заболевания;
  • температура до 37,5-38 градусов;
  • головная боль;
  • першение в горле, боль при глотании;
  • заложенность носа;
  • вялость, снижение аппетита;

Менингококковый сепсис имеет следующие симптомы:

  • острое начало заболевания;
  • высокая температура;
  • головная боль;
  • отказ от еды;
  • выраженное недомогание;
  • возможна повторная рвота;
  • симптомы нарастают в течение первых двух суток заболевания.
  • В конце первого или начале второго дня заболевания появляется сыпь – сначала розеолезная или розеолезно-папулезная, различного диаметра, исчезающая при надавливании, располагающаяся по всему телу. Через несколько часов появляются первые геморрагические элементы: багрово-красного цвета с синюшным оттенком, не исчезающие при надавливании, различной формы и размера, возвышающиеся над кожей. Локализуются на нижней части тела: пятки, голени, бедра, ягодицы.

Менингококковый менингит имеет следующие симптомы:

  • острое начало болезни;
  • подъем температуры тела до 39-40 градусов;
  • сильный озноб;
  • сильная головная боль без четкой локализации, которая усиливается при любом движении, повороте головы, при прикосновении к голове, световых и звуковых раздражителях;
  • многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения.
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Какие осложнения возникают из-за менингококковой инфекции?

Возможны специфические осложнения в раннем и позднем течении болезни. К ним относятся:

  • токсико-инфекционный шок;
  • острая почечная недостаточность;
  • желудочно-кишечное и маточное кровотечение;
  • острое набухание и отек головного мозга;
  • церебральная гипотензия;
  • отек легких;
  • параличи и парезы;
  • гормональная дисфункция;
  • эпилепсия.
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Как лечится менингококковая инфекция?
При менингококковой инфекции необходима ранняя госпитализация в специализированные отделения инфекционной больницы. При развитии осложнений больных определяют в отделение реанимации. В случаях выраженной интоксикации, лихорадки назначают антибиотики. В тяжелых случаях проводят противошоковые мероприятия, дегидратационную и дезинтоксикационную, противосудорожную терапию. Назначают анальгетики, применяют кортикостероиды, оксигенотерапию, искусственную вентиляцию легких и другие средства.
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Как не заболеть менингококковой инфекцией?
Самыми простыми гигиеническими мерами, способными снизить опасность заражения, станут мытье рук, пользование своей посудой, ограничение контактов с предполагаемым носителем вируса. В целях профилактики делают прививку от менингококковой инфекции. Вакцина от менингококковой инфекции не является обязательной. Вакцинация показана следующие группам пациентов:
  • дети, которые родились недоношенными;
  • дети и взрослые, которые имеют частые респираторные сезонные инфекции;
  • дети младше двух лет;
  • пациенты с запущенными стоматологическими патологиями;
  • наличие рецидивирующих бронхитов, пневмоний, отитов, гайморитов в анамнезе;
  • медицинские сотрудники и персонал лабораторий;
  • ВИЧ-инфицированные и онкобольные;
  • призывники и студенты, которые будут проживать в общежитии;
  • люди с выраженными сердечно-сосудистыми патологиями;
  • путешественники и туристы, которые отправляются в регионы с высокой вероятностью инфицирования;
  • люди, которые контактировали с инфицированными пациентами или носителями менингококковой инфекции, гемофильной палочки.
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