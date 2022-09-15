Какие страны Евросоюза перестали оформлять визы россиянам и куда не пустят, даже если они уже есть?

Девять стран Евросоюза перестали оформлять туристические визы россиянам. Ещё четыре больше чем в два раза подняли визовый сбор, а также растянули срок рассмотрения обращений для наших граждан. Куда теперь оформить визу не получится, а кто всё-таки сможет посетить эти страны и на каких условиях, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какие страны отказались выдавать визы россиянам?

Девять стран — членов Евросоюза с 12 сентября прекратили приём документов от россиян для оформления туристических виз. В их число вошли: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, сообщает «Коммерсант».

Шенгенская виза позволяет въехать в любую страну Шенгенской зоны. При этом основной период пребывания в Европе должен приходиться именно на ту страну, которая и выдала визу.

Но даже если у туриста будет шенгенская виза, оформленная в другой стране — участнике шенгенского соглашения, попасть в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию у россиян не получится. Эти четыре страны с 19 сентября ограничат въезд на таких условиях.

А какие страны продолжают выдавать визы?

Ещё продолжают приём документов на оформление виз для туристов 17 стран Евросоюза. Это Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил «Российской газете», что Финляндия продолжает выдавать визы всех категорий, а также беспрепятственно пропускает через границу. Кроме того, Болгария, Хорватия выдают национальные визы.

В Кипре, который не входит в шенгенскую зону, по-прежнему россиян ждут и открывают для них национальную визу.

Почему увеличили визовый сбор?

Потому что с 12 сентября по решению Совета ЕС упрощённый визовый режим с Россией, который действовал с 2007 года, был приостановлен. Своё решение они объяснили ответной мерой на российскую спецоперацию на Украине.

Как следствие, размер визового сбора вырос с 35 до 80 евро, а срок рассмотрения заявлений на визы увеличился с 30 до 45 дней.