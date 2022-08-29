Какие выплаты и в каком размере будут назначать в России беженцам с Украины и из Донбасса?

Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и с Украины теперь могут рассчитывать на материальную поддержку в России. 27 августа президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о ежемесячных выплатах для этих категорий граждан. Что это за выплаты, каков их размер и при каких условиях их будут назначать, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Кому именно назначат новые выплаты?

На выплаты могут рассчитывать граждане, въехавшие в Россию после 18 февраля, но при этом официально не признанные беженцами в России. Речь идёт о людях, которые раньше проживали в ДНР, ЛНР и на Украине.

Выплаты для них будут назначать задним числом, с 1 июля. Рассчитывать на такую поддержку они смогут до конца 2022 года, сообщают РИА Новости.

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Сколько будут платить таким вынужденным переселенцам?

Например, пенсионерам и инвалидам ежемесячно будет поступать по 10 тысяч рублей. Кроме этого, инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, дополнительно положены ещё 3 тысячи рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны, приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно по 5 тысяч рублей.

На поддержку в размере 10 тысяч рублей смогут рассчитывать беременные женщины, но им такая выплата придёт лишь единовременно. После рождения ребёнка они также разово получат ещё 20 тысяч.

Ежемесячное пособие на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет составит 4 тысячи рублей. Столько же будут выплачивать тем семьям, если ребёнок в возрасте до 23 лет получает высшее образование. Если таких детей несколько, выплату назначат на каждого.

Если несовершеннолетний находится под опекой или попечительством, размер материальной помощи составит уже 15 тысяч.

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Что нужно сделать, чтобы такие выплаты назначили?

Пока список документов и порядок обращения за назначением этих выплат неизвестен. Говорится лишь о том, что в ближайшее время правительство утвердит условия предоставления такой матподдержки.

Согласно ещё одному приказу президента, граждане ДНР и ЛНР, а также Украины могут временно пребывать в России без каких-либо ограничений по срокам. Требуется лишь пройти обязательную процедуру государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медосвидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств.

Кстати, они также могут осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента.