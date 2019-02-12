Какие звезды приедут в Барнаул с концертами в марте
Вера Брежнева, группа "Слот", группа "Нервы" и другие
В первый месяц весны в Барнаул с гастролями приедут рок-группы, поп-исполнители и исполнители песен в жанре шансона. Рассказываем, какие звезды порадуют барнаульцев концертами в марте.
ВЕРА БРЕЖНЕВА
Фото: woman.ru
Одна из самых женственных певиц России выступит в Барнауле с новой программой "Оттепель". Вера Брежнева исполнит песни "Любовь спасет мир", "Реальная жизнь", "Доброе утро", "Хороший день", "Мамочка", "Ты мой человек" , новый хит "Любите друг друга" и еще много любимых композиций.
Когда: 4 марта, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15.
Цена: 1500-4000 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ
Фото: crocus-hall.ru
Вячеслав Бутусов выступит в Барнауле с программой "НА БИС". Она включает в себя лучшие хиты группы Nautilus Pompilius более чем за 35 лет выступлений: "Тутанхамон", "Титаник", "Взгляд с экрана", "На берегу безымянной реки", "Гуд бай Америка", "Прогулки по воде", "Скованные одной цепью" и другие.
Когда: 5 марта, 19:00.
Где: ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 1500-4000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
ЖЕКА
Фото: zheka.ru
В этом концертном сезоне Евгений Григорьев со своим музыкальным коллективом презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. В Барнауле шансонье выступит с новой программой "Чартер на любовь". На концерте поклонники творчества ЖЕКИ услышат песни "Петарды", "Молитва", "Мама просит" и другие.
Когда: 12 марта, 19:00.
Где: ДК Сибэнергомаш, пр-кт Ленина, 147.
Цена: 900-2200 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
СЕРГЕЙ ПЕНКИН
Фото: event-hall-vrn.ru
На своем концерте в Барнауле Сергей Пенкин представит очередную премьеру – шоу "Сердца на осколки". Зрители услышат новую песню "Полетели со мной", которая была специально написана для этой программы.
Когда: 19 марта, 19:00.
Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр-кт Комсомольский, 108.
Цена: 1800-3500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
ГРУППА "НЕРВЫ"
Рок-группа "Нервы" даст большой концерт в Барнауле. Зрители одними из первых услышат все песни группы из нового альбома "Слэм и депрессия".
Когда: 20 марта, 19:00.
Где: клуб-бар "Che Guevara", Красноармейский проспект, 47а.
Цена: 1200-3000 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
EMIN
Фото: wmj.ru
Зрителей будет ждать новая музыкальная программа, оригинальное шоу и песни из нового русскоязычного альбома "Неба не боялись" и популярные англоязычные хиты.
Когда: 24 марта, 18:00.
Где: ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 1500-4800 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
ГРУППА "СЛОТ"
Одна из самых непредсказуемых групп страны "СЛОТ" представит, пожалуй, свой самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива. Название альбома – "200 кВт".
Когда: 29 марта, 19:00.
Где: клуб-бар "Che Guevara", Красноармейский проспект, 47а.
Цена: 1400-2500 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
ВЛАДИМИР КУКЛАЧЕВ
Фото: tyumen.kassy.ru
Младший сын Юрия Куклачева выступит перед барнаульцами с программой "Кошки в городе". Зрителей ждет встреча с забавными клоунами, хрупкими балеринами и, конечно же, кошками.
Когда: 30 марта, 12:00.
Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр-кт Комсомольский, 108.
Цена: 600-1500 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.