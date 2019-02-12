Какие звезды приедут в Барнаул с концертами в марте

В первый месяц весны в Барнаул с гастролями приедут рок-группы, поп-исполнители и исполнители песен в жанре шансона. Рассказываем, какие звезды порадуют барнаульцев концертами в марте.

ВЕРА БРЕЖНЕВА



Фото: woman.ru

Одна из самых женственных певиц России выступит в Барнауле с новой программой "Оттепель". Вера Брежнева исполнит песни "Любовь спасет мир", "Реальная жизнь", "Доброе утро", "Хороший день", "Мамочка", "Ты мой человек" , новый хит "Любите друг друга" и еще много любимых композиций.

Когда: 4 марта, 19:00.

Где: театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15.

Цена: 1500-4000 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ





Фото: crocus-hall.ru

Вячеслав Бутусов выступит в Барнауле с программой "НА БИС". Она включает в себя лучшие хиты группы Nautilus Pompilius более чем за 35 лет выступлений: "Тутанхамон", "Титаник", "Взгляд с экрана", "На берегу безымянной реки", "Гуд бай Америка", "Прогулки по воде", "Скованные одной цепью" и другие.

Когда: 5 марта, 19:00.

Где: ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 1500-4000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

ЖЕКА



Фото: zheka.ru

В этом концертном сезоне Евгений Григорьев со своим музыкальным коллективом презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. В Барнауле шансонье выступит с новой программой "Чартер на любовь". На концерте поклонники творчества ЖЕКИ услышат песни "Петарды", "Молитва", "Мама просит" и другие.

Когда: 12 марта, 19:00.

Где: ДК Сибэнергомаш, пр-кт Ленина, 147.

Цена: 900-2200 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

СЕРГЕЙ ПЕНКИН



Фото: event-hall-vrn.ru

На своем концерте в Барнауле Сергей Пенкин представит очередную премьеру – шоу "Сердца на осколки". Зрители услышат новую песню "Полетели со мной", которая была специально написана для этой программы.

Когда: 19 марта, 19:00.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр-кт Комсомольский, 108.

Цена: 1800-3500 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

ГРУППА "НЕРВЫ"

Рок-группа "Нервы" даст большой концерт в Барнауле. Зрители одними из первых услышат все песни группы из нового альбома "Слэм и депрессия".

Когда: 20 марта, 19:00.

Где: клуб-бар "Che Guevara", Красноармейский проспект, 47а.

Цена: 1200-3000 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

EMIN





Фото: wmj.ru

Зрителей будет ждать новая музыкальная программа, оригинальное шоу и песни из нового русскоязычного альбома "Неба не боялись" и популярные англоязычные хиты.

Когда: 24 марта, 18:00.

Где: ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 1500-4800 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

ГРУППА "СЛОТ"

Одна из самых непредсказуемых групп страны "СЛОТ" представит, пожалуй, свой самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива. Название альбома – "200 кВт".

Когда: 29 марта, 19:00.

Где: клуб-бар "Che Guevara", Красноармейский проспект, 47а.

Цена: 1400-2500 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

ВЛАДИМИР КУКЛАЧЕВ



Фото: tyumen.kassy.ru

Младший сын Юрия Куклачева выступит перед барнаульцами с программой "Кошки в городе". Зрителей ждет встреча с забавными клоунами, хрупкими балеринами и, конечно же, кошками.

Когда: 30 марта, 12:00.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр-кт Комсомольский, 108.

Цена: 600-1500 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.