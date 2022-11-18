Каким будет размер пособия по безработице в России в 2023 году?

Правительство России согласовало размер пособия по безработице на 2023 год. Постановление кабмина уже опубликовано на портале правовой информации. Многих россиян удивило, какую именно сумму утвердили министры.

О том, каким будет размер пособия по безработице в 2023 году, кто может на него претендовать и как его оформить, — в материале amic.ru.

Каким будет размер пособия по безработице в 2023 году?

Максимальный размер пособия по безработице в следующем году составит 12 792 рубля, следует из постановления кабмина.

«Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тысячи рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 тысяч рублей — в следующие три месяца», — говорится в документе.

Таким же будет размер пособия и для безработных предпенсионного возраста, но без ограничения в три месяца.

Сколько составляет пособие по безработице сейчас?

Максимальный размер — те же самые 12 792 рубля. В том-то и дело, что индексировать пособие по безработице власти не стали. Это и удивило многих россиян.

Почему власти не стали повышать размер пособия по безработице?

Никаких комментариев на этот счёт от представителей профильных ведомств не поступило.

А каким будет размер инфляции по итогам 2022 года?

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2022 года инфляция в России составит 12,4%. Ведомство рассчитывает, что в 2023 году уровень инфляции составит уже 5,5%.

Кстати, есть у министерства и прогноз по уровню безработице — ожидается, что в 2023 году он увеличится с нынешних 4,2% до 4,4%.

От чего зависит, какое мне назначат пособие по безработице?

Размер пособия по безработице рассчитывают, исходя из трудового стажа гражданина, вида деятельности, которой он занимался, и средней величины заработка за последние три месяца работы. Также влияет место жительства — районные коэффициенты действуют на пособие по безработице.

Но максимальный размер, как мы уже сказали, не может быть больше 12 792 рублей.

Кому положено пособие по безработице?

Всем, кто обратится за помощью в центр занятости населения, согласится на предложенные вакансии, но получит отказ от работодателей.

Как оформить пособие по безработице?

Для этого нужно либо обратиться в центр занятости лично, либо подать заявление через портал «Работа России».

В течение 10 дней вам подберут вакансии и пригласят их рассмотреть. Если вы согласитесь, но получите отказ в трудоустройстве, вас официально признают безработным и назначат пособие.

Если вы раньше вообще не работали или трудились за последний год меньше шести месяцев, максимальный размер выплаты составит всего 1500 рублей. И выплачивать их будут не больше трёх месяцев.

Если вы работали более шести месяцев за последний год, то максимальный размер — 12 792 рубля. Пособие будут выплачивать три месяца, а затем ещё столько времени же будут выплачивать по 5 тысяч рублей.

Предпенсионерам, которым до пенсии осталось меньше пяти лет, назначенное пособие будут выплачивать в течение года.