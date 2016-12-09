Какими громкими уголовными делами в Алтайском крае запомнится 2016 год?
Вспоминаем дела против высоких чиновников и депутатов
Иллюстрация: Amic.ru. Фото для иллюстрации: Фото: altairegion22.ru, asfera.info, barnaul-news.net, amic.ru, sibinfo.su, СК РФ по Алтайскому краю
Вот уже несколько лет президент России Владимир Путин публично заявляет: в стране ведется реальная борьба с коррупцией и будет наказан любой нарушитель закона, независимо от его должности. Самый яркий пример уходящего 2016 года – экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Немало примеров и в Алтайском крае. Этим направлением работы активно занимается региональное управление Следственного комитета. В международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, вспоминаем самые громкие уголовные 2016 года дела в регионе.
Юрий Денисов неожиданно покинул два своих высоких поста в начале марта 2016 года. Через несколько дней Следком сообщил, что чиновник подозревается в покушении на получение взятки, а его супруга Татьяна – в посредничестве в данной схеме. В сети даже появилось видео с фактом передачи денег Татьяне Денисовой.
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Оба были заключены в СИЗО, где находятся до сих пор.
Кстати, в самом начале следствия Денисову инкриминировали покушение на взятку в размере около 200 тысяч рублей. А сейчас в деле уже 2,5 млн рублей.
"Установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника (с 2009 года — прим. ред.). При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч рублей, получаемых обвиняемым от руководителей подведомственных ему учреждений различными частями как лично, так и через посредника", – сообщили в региональном Следкоме.
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Сейчас Денисовы знакомятся с материалами дела. Когда состоится суд, пока неизвестно. Но судебное рассмотрение определенно уже переносится на следующий год. Адвокаты четы пытаются добиться их перевода под домашний арест из-за возраста и состояния здоровья подозреваемых, но пока безуспешно.
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Пост главы администрации Игорь Савинцев занял в декабре 2010 года, был назначен по контракту на конкурсной основе. В августе 2015 года досрочно сложил свои полномочия по состоянию здоровья. Биографию первого в истории Барнаула сити-менеджера читайте здесь.
Несколькими днями ранее СК возбудил против него уголовное дело. До суда оно дошло только через год. Все это время экс-чиновник находится под домашним арестом.
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Игоря Савинцева обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и покушении на присвоение и растрату в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 160 УК РФ). Ему вменяют незаконную сдачу в аренду муниципальных земельных участков для строительства нежилой недвижимости себе и своим родственникам. Ущерб оценивается в более чем 17 млн рублей.
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В последних числах ноября 2016 года суд приговорил бывшего краевого депутата, 39-летнего Александра Мастинина к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Будучи в 2009 году в руководстве ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул'', он похитил более 12 млн рублей, которые жильцы обслуживаемых домов перечисляли за коммунальные услуги.
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Публично о своем пристальном внимании к депутату правоохранители заявили в 2013 году. Однако Мастинин пропал. Нашелся только в 2015 году с документами на чужое имя (Владимира Грача).
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Также он является фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы (часть 1 статьи 322 УК РФ).
В политическом сообществе края Мастинин — персона известная, и даже скандально известная. Он был депутатом Барнаульской думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания (сначала от "Справедливой России", потом от КПРФ). Но в итоге поругался со всеми, был замечен в скандале с избиением своей помощницы, а также в выборных "подставах".
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Зато по итогам 2015 года cтал самым богатым депутатом краевого парламента, уже находясь в СИЗО. А заработал он 80,7 млн рублей.
36-летний Максим Савинцев — старший сын Игоря Савинцева, про которого мы писали выше. Суд признал Максима Савинцева виновным в ноябре 2016 года и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.
А обвиняли его по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013 году Савинцев-младший выкупил по заниженной стоимости 100% акций ОАО "УК "Доверие". Ущерб городу от такой сделки был оценен в 19 млн рублей. Также он и его подельники несколько лет похищали деньги жителей домов, перечисленные для оплаты коммунальных платежей.
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О возбуждении уголовного дела стало известно в сентябре 2014 года, однако его не было в стране на тот момент. Задержали объявленного в розыск Савинцева в конце января 2015 года в Таиланде. С того момента и до решения суда он находился в СИЗО.
Приговор на тот момент еще депутату Алтайского краевого Заксобрания (работал в АКЗС три созыва, с 2004 по 2016 год) Юрию Титову был вынесен в марте 2016 года. Его осудили за уклонение от налогов и сокрытие денежных средств и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Однако от наказания освободили по амнистии.
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Следствие установило, что Титов, будучи гендиректором ОАО "Ключевской элеватор", в 2013 и 2014 годах, желая уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, распорядился сформировать уточненную налоговую декларацию по НДС. Но налог был занижен на 60 миллионов рублей. Кроме того, Юрий Титов скрыл от налоговиков средства, которые могли бы пойти на уплату инкассовых поручений.
Однако на этом черная полоса в его бизнесе не закончилась. Его предприятие находится в стадии банкротства, кроме того, банкротом является и сам бизнесмен.
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В АКЗС Титов был от партии "Единая Россия". До недавнего времени считался одним из крупных бизнесменов рынка АПК в Алтайском крае.
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Депутат АКЗС (пятого-шестого созывов, 2008-2016 годы), создатель крупного агропромышленного предприятия "ПАВА" был осужден на четыре года лишения свободы условно, а также должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
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Следствие доказало, что Игошин, будучи держателем контрольного пакета акций предприятия и по факту контролируя его работу, в 2009 году вступил в сговор с гендиректором компании. Он через фиктивную компанию подготовил отчетность о якобы покупке более чем за 30 миллионов рублей технологического оборудования. Документы подали в налоговую инспекцию и получили НДС в размере более одного миллиона рублей. Деньгами руководство предприятия распорядилось по своему усмотрению.
Кстати, "ПАВА" занимается переработкой зерна и производством муки — важнейшими направлениями производства в регионе.
В каких-то других скандалах Андрей Игошин замечен не был.
В краевом парламенте представлял партию "Единая Россия".
Суд приговорил 51-летнего Анатолия Высочина к 5,5 годам колонии за взяточничество в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Его задержали в феврале 2016 года по подозрению в получении взятки. Суд признал его вину по нескольким эпизодам на общую сумму более 800 тысяч рублей. Одна из них – "за ускорение процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую продукцию".
Материал опубликован впервые 6 декабря 2016 года на сайте Amic.ru.