Какими громкими уголовными делами в Алтайском крае запомнится 2016 год?

Юрий Денисов, экс-заместитель губернатора Алтайского края, экс-начальник Главного управления образования. В ожидании суда

Юрий Денисов неожиданно покинул два своих высоких поста в начале марта 2016 года. Через несколько дней Следком сообщил, что чиновник подозревается в покушении на получение взятки, а его супруга Татьяна – в посредничестве в данной схеме. В сети даже появилось видео с фактом передачи денег Татьяне Денисовой.

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Оба были заключены в СИЗО, где находятся до сих пор.

Кстати, в самом начале следствия Денисову инкриминировали покушение на взятку в размере около 200 тысяч рублей. А сейчас в деле уже 2,5 млн рублей.

"Установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника (с 2009 года — прим. ред.). При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч рублей, получаемых обвиняемым от руководителей подведомственных ему учреждений различными частями как лично, так и через посредника", – сообщили в региональном Следкоме.

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Сейчас Денисовы знакомятся с материалами дела. Когда состоится суд, пока неизвестно. Но судебное рассмотрение определенно уже переносится на следующий год. Адвокаты четы пытаются добиться их перевода под домашний арест из-за возраста и состояния здоровья подозреваемых, но пока безуспешно.

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