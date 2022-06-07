Какого числа Святая Троица в 2022 году и чему посвящён этот праздник?

Святая Троица — один из главных христианских торжеств. Православные относят этот праздник к числу двунадесятых, поскольку он напрямую связан с судьбой Иисуса Христа на Земле. Священники по-особенному готовятся к этому дню, а для богослужений надевают специальные наряды. Дата великого праздника меняется каждый год. Рассказываем, какого числа Троица в 2022 году, как принято отмечать христианский праздник и что нельзя делать в этот день.

Когда Троица в 2022 году? Святую Троицу принято отмечать ровно на 50-е сутки после Пасхи. Поэтому праздник ещё называют Пятидесятницей. Но всегда Троица выпадает на воскресенье. Поэтому в 2022 году будем её отмечать 12 июня.

А что это за праздник — Троица? Святая Троица посвящена так называемому сошествию Святого Духа: это одно из важнейших христианских событий, которое описано в Евангелии. На 50-й день после Воскресения Христова апостолы находились в Иерусалиме, в Сионской горнице. Отправиться туда им велел сам Иисус накануне своего Вознесения. В этот момент с неба раздался мощнейший шум, напоминающий гул урагана, который «наполнил весь дом, где они находились». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4). Эти события описал евангелист Лука в своей работе «Деяния святых апостолов». У апостолов после этого события появился дар. Они стали свободно говорить на иностранных языках, которых раньше никогда не знали. А потому проповедники смогли нести учение Господне по всему миру, даже в отдалённые страны. Церковь же считает 50-й день после Пасхи своим днём рождения. Дело в том, что апостол Пётр, получив дар, уже своей первой проповедью привлёк в христианство тысячи людей. Все они уверовали в Господа, покаялись в своих грехах и приняли крещение. Так, согласно писанию, и началась история Церкви Христовой. А православные теперь отмечают Троицу: единство Отца, Сына и Святого Духа.

Как у православных принято отмечать Святую Троицу? На Троицу во всех храмах ежегодно проводятся особые службы. Священники в этот день надевают специальные наряды: красивые одеяния изумрудного цвета. Да и церкви тоже украшают в зелёные тона: ветками и цветами. Считается, что это символы обновления силы Святого Духа. Вечерняя литургия на троицу тоже читается особенная. Это богослужение считается одним из самых красивых и ярких в году. Батюшка читает особенные молитвы, которые в другой день прихожане услышать не могут. После службы верующие (и прихожане, и священники) на коленях молят Бога о том, чтобы он простил им грехи, очистил тело и дух и помог победить болезни. В старину после этих обрядов было также принято устраивать народные гулянья: пение песен, хороводы и различные конкурсы под открытым небом. Хороводы, кстати, водили только девушки. А парни среди них искали идеальную претендентку на роль невесты. Представительницы прекрасного пола плели венки из трав и цветов и пускали их по воде. Девушки же, которые уже определились со своим избранником, тайно дарили эти украшения своим возлюбленным.

А как нужно готовиться к этому празднику? Перед праздником православные украшают свой дом берёзовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Ветки берёзы берут с собой и в храм, на службу, чтобы освятить их. Новости

Вопрос дня Что такое Троицкая родительская суббота и что нельзя делать в этот день Ещё на Троицу было принято устраивать праздничное застолье. Поэтому хозяйки пекли блины и готовили вкусности из фруктов и овощей. Накануне торжества девушки гадали «на жениха». Способы были разные, но самый известный — «завивание берёзки». Девушки шли в лес, наклоняли к себе молодые берёзки и сплетали на верхушке небольшой венок. Так сказать, «завивали» деревце. А на саму Троицу приходили к берёзке и проверяли: если венок так и остался на дереве, то девушку в скором времени ждёт удачное замужество, пышная свадьба и «полная чаша» в семейной жизни, а если берёза завяла или венок развязался, то в ближайший год предложения ждать не стоит. Кстати, день перед Троицей — Родительская суббота, тоже особый день в православном календаре, когда священники читают особые заупокойные службы. У верующих принято ходить на кладбище в Родительскую субботу, чтобы помянуть умерших родственников.