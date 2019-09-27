Какой будет погода в конце сентября и начале октября в Алтайском крае

Последние дни сентября в Алтайском крае будут прохладными и даже снежными, но теплая погода еще вернется в регион, рассказали amic.ru в региональном ЦГМС. Подробности читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Грядет похолодание со снегом

В предстоящие выходные и в понедельник в Алтайском крае будет прохладно. Как сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению ЦГМС Людмила Сырых, регион будет находиться под влиянием западных циклонов, которые принесут неустойчивую погоду с осадками в виде дождя. А в воскресенье в северо-западных районах края ожидается и мокрый снег, усиление ветра, временами до 17-22 м/с.

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Прочее Снег ожидается в Алтайском крае в ночь на понедельник, 30 сентября

Температура воздуха в субботу, 28 сентября, ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

В воскресенье температура ночью понизится до -1 ..+4 градусов. Днем 29 сентября столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. В северо-западных районах края возможны дожди и мокрый снег.

При этом жителям северных районов предгорья нужно готовиться к появлению временного снежного покрова. Температура воздуха в ночь на 30 сентября опустится до -3 градусов мороза. Днем синоптики обещают от +7 до +13 градусов.

Тепло вернется

Середина следующей недели порадует жителей Алтайского края солнечной, теплой и ясной погодой.

"Со среды Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, которому соответствует ясная погода, днем воздух будет прогреваться, теплые дни еще вернутся. В это время температура будет подниматься до +15 градусов", – сообщила Людмила Сырых.

Впрочем, по ее словам, тепло вернется ненадолго.

Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра России, октябрь в Алтайском крае ожидается холоднее нормы.