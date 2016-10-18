Какой будет зима 2017 года? Прогноз от Гидрометцентра России

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на предстоящую зиму. Как сообщается на сайте организации, в целом с ноября по март на большей части территории России температура ожидается около и выше средних многолетних значений. И только в феврале в некоторых регионах азиатской территории страны ниже нормы. Чуть холоднее, чем год назад, ожидается зима и на большей части Сибирского федерального округа. Отметим, за последние 16 лет предварительные прогнозы Гидрометцентра России сбывались в пределах 58–81 %.

Ноябрь 2016 г.

В последний месяц осени средняя температура на большинстве территорий России, в том числе и в Алтайском крае, ожидается в пределах нормы. Выше нормы возможна температура в Северо-Западном федеральном округе. Холоднее, чем год назад, может быть на Таймыре и в северной половине Якутии.

Декабрь 2016 г.

В декабре аномальных погодных условий на большей части России также не ожидается. Гораздо теплее обычного будет на севере Уральского федерального округа и на севере Красноярского края. К морозам следует готовиться жителям Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа, юго-западных и южных регионов Сибирского федерального округа, а также юга Красноярского края.

Январь 2017 г.

В январе аномально тепло будет на востоке Якутии, в северной половине Хабаровского края и в Магаданской области. Теплым январь будет в Мурманской области, на юге Красноярского края и в Хакасии. Холоднее предыдущей будет зима на севере Красноярского края и на западе Якутии. В Алтайском крае средняя температура воздуха будет около нормы либо чуть холоднее.

Февраль 2017 г.

Последний месяц зимы будет для Сибири холоднее обычного. Придется прятаться от морозов и жителям европейской территории России, а также Уральского федерального округа и запада Якутии. А вот в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Якутии и на Чукотке температура будет гораздо выше, чем зимой 2016 года.

Март 2017 г.

В марте Алтайский край порадуется ранней весне. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в нашем регионе температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений. Также тепло будет в Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, в южной половине Уральского и Сибирского федеральных округов. Холодным первый месяц весны будет на севере Северо-Западного, Уральского и Сибирского федерального округов.