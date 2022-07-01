Какую новую льготу для пенсионеров хотят ввести в России?

Новую льготу, которая позволит сэкономить деньги, предложили ввести в России для пенсионеров. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат Евгений Фёдоров. Что именно предлагает парламентарий, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Какую льготу хотят ввести для российских пенсионеров?

Речь идёт о пошлине на регистрацию жилья, полученного по наследству. Чтобы зарегистрировать право собственности, всем категориям граждан необходимо заплатить две тысячи рублей. Но зачастую у пенсионеров на это нет денежных средств, подчёркивает депутат Госдумы Фёдоров, пишет RT.

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И за чей же счёт тогда будет оплачиваться эта госпошлина?

Этот вопрос пока остаётся без ответа. Депутат лишь отметил, что в налоговое законодательство необходимо внести изменение и освободить пенсионеров от уплаты пошлины за госрегистрацию прав собственности на недвижимое имущество. Но речь идёт только о тех случаях, когда дом или квартира достались пожилым людям по наследству. Например, умер один из супругов и второму нужно перерегистрировать право собственности.

Отметим, что пока это только инициатива и будет ли она реализована, ещё неясно. В частности, обратной связи со стороны главы Минтруда Антона Котякова пока тоже не последовало.

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А если пенсионер покупает недвижимость за свой счёт?

Если пенсионер решит приобрести недвижимость за свой счёт, платить госпошлину придётся тоже из своего кармана.