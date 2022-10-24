Климатические качели. Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю октября

Неустойчивая погода, связанная с чередованием циклонов и антициклонов, сохранится в Алтайском крае в период с 25 по 30 октября. Регион то будут накрывать интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, то снова будет пригревать солнце, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова. Эта неделя станет настоящим испытанием для метеочувствительных людей.

«25 и 26 октября под влиянием антициклона в регионе будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут достаточно низкие: от -2 до -7 градусов, в предгорьях выхолодит до -12. Днём во вторник потеплеет до +4...+9 градусов, в среду воздух прогреется +7...+12 градусов», — сообщила синоптик.

27 октября циклон принесёт в регион осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер. Ночью ожидается 0...+5, местами до -7. Днём на большей части края ещё будет +7...+12 градусов. Но в северо-западных районах уже начнётся похолодание, там синоптики прогнозируют не выше +1...+6 градусов. Вскоре оно распространится по всей территории региона.

«28 октября снег и мокрый снег сохранятся в отдельных районах края. Возможно появление временного снежного покрова. Ночью будет от -4 до +1 градуса, днём — от 0 до +5», — рассказала Наталья Кобякова.

К выходным в Алтайском крае установится преимущественно без осадков погода. Ночью — 0...-5 градусов, местами заморозки до -10, днём — от +3 до +8.