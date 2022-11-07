Когда полное лунное затмение и можно ли будет его увидеть в Алтайском крае?

Вслед за солнечным затмением, которое мы наблюдали в октябре, нас ждёт полное лунное затмение. Это необычное астрономическое явление, при котором Луна становится тёмно-красной. Из-за этого затмение и прозвали «кровавой Луной».

О том, когда будет полное лунное затмение, что это за явление и можно ли будет увидеть его в Алтайском крае — в материале amic.ru.

Когда полное лунное затмение?

Полное лунное затмение произойдёт 8 ноября 2022 года. Это уже второе значимое астрономическое явление за эту осень: 25 октября можно было наблюдать солнечное затмение.

Что это за явление и почему его называют «кровавой Луной»?

Как можно понять из названия, лунное затмение похоже на солнечное, только затмевается не Солнце, а спутник нашей планеты. Небесные объекты выстраиваются так, что Луна оказывается в тени Земли. Причём её поверхность не исчезает, а приобретает другой оттенок.

С Земли кажется, что Луна становится тёмно-красной. Поэтому затмение и называют «кровавой Луной». Естественно, лунное затмение возможно только в момент полнолуния.

В этот раз Луна пройдёт через северную часть земной тени.

Во сколько начнётся затмение и сколько оно продлится?

Полное лунное затмение начнётся в 11:01 по московскому времени, сообщает сайт столичного планетария. Продлится оно до 16:56 мск. При этом максимальная фаза наступит в 13:59.

Вернее, само полное затмение продлится до 14:41. После этого можно будет наблюдать уже частное затмение.

Можно ли будет увидеть полное лунное затмение в Алтайском крае?

Теоретически — да. Географически Алтайский край расположен очень удачно, чтобы его жители смогли увидеть полное лунное затмение 8 ноября 2022 года.

Впрочем, полностью насладиться зрелищем не получится. Только к 18:15 по местному времени Луна поднимется над горизонтом достаточно, чтобы хорошо её разглядеть. Поэтому мы пропустим начало и сможем увидеть частичную теневую и полутеневую фазы.

Продлится лунное затмение в Алтайском крае до 19:50 по местному времени.

Но это всё теория. Многое также зависит от того, какой будет погода вечером 8 ноября. Если небо затянет тучами, то разглядеть «кровавую Луну», увы, не получится.

Где в Барнауле можно посмотреть лунное затмение?

Если погода всё-таки нам улыбнётся, посмотреть за затмением можно будет на базе Барнаульского планетария. Там проведут организованное наблюдение, говорится в сообществе организации во «ВКонтакте». Для этого рядом с планетарием выставят специальные телескопы, предназначенные для вечернего и ночного наблюдения.

Все, кто желает присоединиться, могут подходить к планетарию в 18:30. Наблюдения там будут продолжаться до 20:00.

Но, опять же, нужно надеяться на ясную погоду.